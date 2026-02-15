為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌拜票被嗆 蘇巧慧：候選人言行政見會受大家檢驗

    2026/02/15 11:49 記者俞肇福／新北報導
    民進黨新北市市長參選人蘇巧慧（圖右）今天（15日）前往新北市瑞芳市場拜票，電視台女記者巧遇阿公來市場，蘇巧慧拉阿公與女記者三人合照，拉近與瑞芳鄉親的距離。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市市長參選人蘇巧慧（圖右）今天（15日）前往新北市瑞芳市場拜票，電視台女記者巧遇阿公來市場，蘇巧慧拉阿公與女記者三人合照，拉近與瑞芳鄉親的距離。（記者俞肇福攝）

    今天是小年夜（15日），民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧到瑞芳市場掃街拜票，被記者問到對手的民眾黨黃國昌拜票時被嗆，甚至還有人向黃國昌哭訴，希望他能找回良心；對此，她表示，任何候選人過去的言行，還有現在的政見，都會受到大家的檢驗。

    蘇巧慧展開瑞芳市場掃街時說，今天已經是團隊近 30 場過年前跟鄉親拜早年的市場活動。接下來在過年的期間，賴清德總統也會回到他的家鄉萬里，那因為前總統蔡英文、副總統蕭美琴戶籍都在新北，所以也都會來新北跟鄉親一起拜年。她不但會到新北市各地與民眾拜年，同時也會在社群網路上，告訴民眾她的政見，甚至用趣味的年節影片向大家恭喜，陸戰、空戰齊發，讓大家更認識會做事的蘇巧慧。

    對於李四川宣布將請辭台北市副市長、代表國民黨投入新北市長選舉後，陸續爆出李四川弟弟捲入環保蟑螂、李四川與高雄建商有利益關係；蘇巧慧僅簡短回應，環保流氓的事情，社會是不允許的，她支持司法嚴辦，也希望杜絕這樣可惡的行為。

    對於黃國昌拜票被嗆聲，她表示，任何候選人過去的言行，還有現在的政見，都會受到大家的檢驗。所以她過去10年在國會的表現，還有在地方的成績，都受到大家的肯定。像昨天（14日）在樹林，鄉親熱情的反應真的讓自己非常感動。她未來也會持續讓大家知道，蘇巧慧不但是有成績、有願景、對新北這座城市有感情，團隊會非常努力，讓新北升級。希望大家能夠支持「說到做到，溫暖、創新、會做事」的蘇巧慧，一起讓新北更好。

    蘇巧慧隨後前往瑞芳市場，向攤商一一致意拜早年，面對民眾、攤商要求合照，她來者不拒開心合影；採訪過程中，有電視台女記者剛好是在地的瑞芳囡仔，巧遇阿公來菜市場，馬上就被蘇巧慧拉阿公與女記者3人合影，靦腆的阿公笑開懷。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖左）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取攤商支持。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖左）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取攤商支持。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖右）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取攤商支持。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖右）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取攤商支持。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖左）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取民眾支持。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（圖左）今天前往新北瑞芳市場拜早年，爭取民眾支持。（記者俞肇福攝）

    圖
