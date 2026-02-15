楊瓊瓔小年夜走訪市場懇託「民調電話唯一支持楊瓊瓔」

楊瓊瓔今走訪市場獲民眾送上菜頭搏好彩頭。（圖：楊瓊瓔提供）

國民黨台中市長提名人選未定，黨中央日前邀集角逐的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調，拍板3月進行民調等事項；楊瓊瓔今在大肚區自強市場拜年，懇託民眾「民調電話唯一支持楊瓊瓔」，她與大家共勉「努力打拚一定會更好」，並承諾持續為基層爭取資源、改善地方建設。

國民黨台中姊弟之爭雖已拍板民調期程等事宜，江楊之爭檯面化開撕，江楊持續較勁，各利用年前採買過年事宜旺季，走訪市府與民眾互動，江啟臣今走訪北屯市場及西區第五場；楊瓊瓔則在台中市議員林昊佑及大肚區自強里長林順安陪同下，到大肚區自強市場向民眾拜早年，並逐攤發送馬年小紅包，不少攤商齊送菜頭、青蒜、鳳梨滿滿祝福。

楊瓊瓔詢問生意與年節買氣，有攤商笑說，今年年貨買氣回溫，希望新的一年景氣更好，楊瓊瓔也說「努力打拚一定會更好」，跟大家共勉；她並承諾持續為基層爭取資源、改善地方建設。

楊瓊瓔說，「大家的鼓勵就是我最大的動力」，她也向攤商宣傳願景，強調未來將持續深入基層、傾聽民意，用腳步走遍台中每個角落，要打造更宜居、更有競爭力的城市，讓年輕人願意留下、長輩安心生活；楊瓊瓔也不忘向民眾懇託「民調電話唯一支持楊瓊瓔」。

