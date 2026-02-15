掃街被酸「一定要選到底，不要落跑」 黃國昌微笑回應「謝謝」

民眾黨新北市長參選人黃國昌到林口市場掃街拜票，順便採買食材。（記者賴筱桐攝）

民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，今天（15日）前往林口市場掃街拜票，民眾反應兩樣情，有人高喊「加油」、要求合照，也有民眾酸說「一定要選到底，千萬不要落跑喔！」黃國昌則是微笑回應「謝謝」，繼續拜票並發送紅包袋。

黃國昌掃街前接受媒體訪問，針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾到林口市場掃街，是否代表陸戰已經全面開打？黃國昌表示，新年期間到新北市各個不同的區域，跟所有市民朋友請安問好，同時祝大家新年快樂、爭取支持，這是候選人通常都會做的事，不用把選戰看得好像你死我活。

他說，台灣社會現在目前需要比較多理性、冷靜討論的空間，畢竟過去1年在大罷免之下造成的對立跟衝突，到目前為止都還沒有平息，這對於台灣未來的發展不是1件好事，過年時希望大家都可以保持愉快的心情，年後面對新的工作，台灣面臨的挑戰還很多。

今天是小年夜，市場擠滿採買年貨的人潮，黃國昌掃街過程中，民眾反應大不同，有支持者主動索取紅包袋、春聯，要求握手、合照，並高喊「加油」，有人稱讚黃國昌本人比電視上還高、很帥，也有攤商忙著做生意，不理會他，黃國昌也採買蔥、蒜頭、香菜等食材，他笑說：「老婆交代我買的。」

掃街途中有民眾抱怨隊伍影響出入動線，市場被塞得水洩不通，有阿姨指著他說「這個是壞人」，也有人高喊「一定要選到底，千萬不要落跑喔！」另1名阿伯經過黃國昌身旁嗆聲：「為了台灣最重要，不要為了自己」。面對各種民意，黃國昌均以微笑說「謝謝」回應。

