王毅怪他國掀亞太緊張 我外交部舉證打臉「中國言行不一」

中國外交部長王毅14日在慕尼黑安全會議發表演說。（路透）

中國外交部長王毅14日於慕尼黑安全會議（MSC）聲稱台灣主權屬於中國，並將亞太地區近期的緊張情勢歸咎於他國。對此，我國外交部今（15日）反駁說，中國軍事挑釁多次公然違反聯合國憲章相關原則，嚴重威脅區域和平穩定，干擾國際海、空交通及商貿往來，凸顯言行不一的霸權心態。

中國外交部長王毅在德國慕尼黑安全會議發表演說，呼籲華府對中採取「正面和務實」政策，避免「直覺反應式地」與中國保持距離、脫鉤。他並警告，有些人正試圖將台灣分裂出去、踩中國紅線，「這將把中美推向衝突」。

林佳龍駁斥王毅謬論 台灣主權不屬於中華人民共和國

針對王毅的說法，外交部今天發布新聞稿表示，外交部長林佳龍嚴正駁斥其妄稱台灣主權屬於中國等謬論。林佳龍強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣2300萬人民有權決定台灣的前途；任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部指出，王毅在上述會議中侈言「恪守聯合國憲章宗旨」，並將亞太地區近期的緊張情勢歸咎於他國。但事實上，中國近期在周邊進行軍事挑釁，多次公然違反聯合國憲章有關「不得使用武力或威脅使用武力」的原則，嚴重威脅區域和平穩定，干擾國際海、空交通及商貿往來，在在凸顯言行不一的霸權心態。

籲北京正視台灣民選政府 尊重平等才能改善兩岸關係

外交部呼籲北京當局尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽，不再無端挑釁；惟有務實理性正視透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。

外交部並呼籲國際社會持續以實際行動支持民主台灣，同聲譴責中國一再片面改變現狀、透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。台灣將與民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共同價值及以規則為基礎的國際秩序，偕力維護台海和平穩定與印太區域安全。

