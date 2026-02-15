黃國昌被昌粉呼籲「找回良心」 詹凌瑀諷：不要又賴給清德了

詹凌瑀提到，看到昔日支持者語重心長要黃國昌「找回良心」，結果他的回應竟然又是跳針喊「絕不走小綠路線」？詹質疑：「請問，難道是賴清德還是民進黨把你的良心吃掉了嗎？」（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期頻頻在新北市各地掃街拜票，昨日（14日）上午有一名男子在黃國昌掃街時，哽咽地拜託「找回良心」、「找回以前的自己」。對此，黃國昌今（15日）表示：「我絕對不會走小綠的路線。」媒體人詹凌瑀則吐槽：「黃國昌不要又賴給清德了。」

黃國昌今日受訪時強調，從過去到現在，他堅持第三勢力的道路從來沒有改變過，或許有些民眾黨的支持者，希望他們變成小綠，但是不管他是在時代力量還是台灣民眾黨，「我絕對不會走小綠的路線，如果因為我不走小綠的路線，而讓某些人感覺到失望的話，那我也只能夠尊重」。

詹凌瑀提到，看到昔日支持者語重心長要黃國昌「找回良心」，結果他的回應竟然又是跳針喊「絕不走小綠路線」？詹質疑：「這是邏輯死膩？請問，難道是賴清德還是民進黨把你的良心吃掉了嗎？」

詹凌瑀表示，黃國昌不要什麼事情都賴給民進黨，明明就是你自己利益薰心，哪裡有好處就往哪裡鑽。詹直言：「大家看在眼裡的是你甘願淪為『三姓家奴』，在立法院樂當傅崐萁的『吉娃娃』，這才是讓支持者徹底心寒的原因。

詹凌瑀強調：「這一切跟當不當小綠根本一點關係都沒有。少拿「監督執政黨」當作自己變質的遮羞布，承認自己為了權力把靈魂賣掉，很難嗎？」

