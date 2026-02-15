李四川胞弟涉違法爭議 黃國昌：選舉不是進行家族清算鬥爭

對於台北市副市長李四川家人涉入違法爭議，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，選舉是選賢與能，不是進行家族清算鬥爭。（記者賴筱桐攝）

台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，爆出親弟李賜福是「環保蟑螂」，勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，被檢方依恐嚇取財等罪起訴，李四川的姪子李昀南也涉入工地潑漆、撒冥紙等恐嚇行徑。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，選舉是選賢與能，不是進行家族清算鬥爭。

黃國昌今天上午到林口市場掃街拜票，媒體詢問，李四川宣布參選後，其弟弟和姪子陸續爆發爭議，是否影響未來新北市長選戰的藍白合作？

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，選舉是選賢與能，大家提出自己的政策願景，爭取選民的認同跟支持，沒有必要把其他家人的事情牽扯到裡面來，因為選舉就是選賢與能，不是在進行家族的清算鬥爭、株連九族，這不是很好的風氣。

他說，選舉還是希望回到事物的本質，大家就事論事，爭取選民的認同，至於競選過程當中，用家人的事情來進行攻擊，他覺得對李四川本身並不公平。

民眾黨新北市長參選人黃國昌到林口市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法