    首頁 > 政治

    李四川胞弟涉違法爭議 黃國昌：選舉不是進行家族清算鬥爭

    2026/02/15 11:11 記者賴筱桐／新北報導
    對於台北市副市長李四川家人涉入違法爭議，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，選舉是選賢與能，不是進行家族清算鬥爭。（記者賴筱桐攝）

    對於台北市副市長李四川家人涉入違法爭議，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，選舉是選賢與能，不是進行家族清算鬥爭。（記者賴筱桐攝）

    台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，爆出親弟李賜福是「環保蟑螂」，勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，被檢方依恐嚇取財等罪起訴，李四川的姪子李昀南也涉入工地潑漆、撒冥紙等恐嚇行徑。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，選舉是選賢與能，不是進行家族清算鬥爭。

    黃國昌今天上午到林口市場掃街拜票，媒體詢問，李四川宣布參選後，其弟弟和姪子陸續爆發爭議，是否影響未來新北市長選戰的藍白合作？

    黃國昌表示，選舉是選賢與能，大家提出自己的政策願景，爭取選民的認同跟支持，沒有必要把其他家人的事情牽扯到裡面來，因為選舉就是選賢與能，不是在進行家族的清算鬥爭、株連九族，這不是很好的風氣。

    他說，選舉還是希望回到事物的本質，大家就事論事，爭取選民的認同，至於競選過程當中，用家人的事情來進行攻擊，他覺得對李四川本身並不公平。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌到林口市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌到林口市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

