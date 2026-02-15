為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    媒體稱4年買千億美金農產 王定宇揪3大造謠漏洞：金額暴增10倍！

    2026/02/15 11:07 即時新聞／綜合報導
    台美於美東時間2月12日簽署對等貿易協定後合影。圖左起為美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（圖擷自美國貿易代表署官方X）

    台美於美東時間2月12日簽署對等貿易協定後合影。圖左起為美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（圖擷自美國貿易代表署官方X）

    有媒體報導指稱，「為了協助關稅談判，農業部承諾未來4年內採購價值超過一千億美元的美國農產品」。對此，民進黨立委王定宇緊急PO文附上圖卡說明，他直言，「連假第一天的澄清！先祝大家新年快樂！」

    王定宇於文中附上2張圖，其中附圖 1 針對《聯合報》的報導指出，就聯合報的完全錯誤報導：「為了協助關稅談判，農業部承諾未來四年內採購價值超過一千億美元的美國農產品」

    王定宇直言，農業部粉專去年9月22日的貼文就打臉過一樣的謠言了！但沒關係，我們可以再說一次。

    第一，「這是業者自主採購的固定行程」

    農訪團從1998年就開始，每兩年一次。是業者有需要，希望由政府帶頭才能談更好的採購價格。

    第二，「買的是台灣生產很少的黃豆、玉米、小麥」，這些都是台灣生產很少的重要飼料與民生原料。

    第三，「政府只參與見證，沒有出資採購。」簽署採購意向書的是台美雙方業者，政府只參與見證。至於報導提到的1000億美元，更是子虛烏有。去年謠傳政府4年要買100億美元，今年謠傳金額增加10倍，但都是錯誤資訊！

    王定宇強調，「台灣農業很強，不需要造謠唱衰，祝大家新年快樂！」

    王定宇最後說，針對附圖2內容，他直指，「看看這家媒體，捏造新聞傷害台灣已經不是『新』聞了！」

    在 Threads 查看

    附圖1。（圖擷取自王定宇臉書粉專）

    附圖1。（圖擷取自王定宇臉書粉專）

    附圖2。（圖擷取自王定宇臉書粉專）

    附圖2。（圖擷取自王定宇臉書粉專）

    立委王定宇。（資料照）

    立委王定宇。（資料照）

