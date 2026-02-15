藍營「台中姊弟之爭」開撕！江啟臣喊話：過年期間不需焦慮

江啟臣小年夜行程滿檔，市場發春聯與民眾互動。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中市長提名人選未定，黨中央日前邀集角逐的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調拍板3月民調等事項，卻有媒體爆楊瓊瓔公開宣傳民調期程，逼江啟臣妥協，楊瓊瓔昨（14）日怒發聲明，除指該報導內容失實扭曲，更挑明嗆是江啟臣陣營幕僚才是堅持推翻既有共識一方；江啟臣今則喊話，「大過年期間大家不需要焦慮」，他的態度及立場一致「團結優先、台中第一」。

國民黨台中市提名作業引關注，日前黨中央特地南下台中協調，終達成識，楊瓊瓔陣營卻在會後被傳出堅持公開宣傳民調期程，江啟程若不答應就走初選，逼江妥協。

楊瓊瓔昨嚴正聲明，除指該報導內容失實扭曲，要求立刻更正或下架，否則不排除提告外，更挑明嗆，事實是江啟臣陣營幕僚堅持推翻既有共識，要求重新擇期、重談民調機構及時間，導致協調內容一再回到原點，進程無法向前，黨中央提名協調小組與會人員才在現場表示，若持續如此拖延，將嚴重影響整體時程，甚至不排除回歸直接初選處理，她僅表達「尊重黨中央的決定」，從未主動提出，也未強迫要求「直接初選」。

針楊瓊瓔再度開撕，江啟臣今早赴北屯市場發放春聯時指出，協調當天他因另有行程，是派幕僚去，細節他不清楚，「應由會議主持人來說明」。

江啟臣強調，對台中及黨內提名事項，只要是對台中好的事，他一定全力配合，他說，他的立場一貫且態度一致，就是「團結優先、台中第一」。

江啟臣喊話，大過年期間，大家不需要焦慮，高興一點、開開心心過一個好年，相信今年一定比去年更好。

