藍營籲制定「晶片國安法」 許美華批：完全沒半導體製程知識的路人

針對「台美貿易協定」，國民黨主張應立即制定「晶片國安法」，明定對外輸出技術必須「落後台灣一代（N-1）」，並限制海外設廠規模。反紫光奇遊團成員許美華對此反駁，台積電對外投資一直都維持至少「N-1代」，國民黨是在刷什麼存在感？就像是完全沒有半導體製程知識的人在講「白癡話」。

許美華指出，藍白兩黨現在就想盡辦法在「黑」台美關稅協議，最主要的說法就是美國掏空台灣、掏空台積電，各種毫無事實根據、已經被反駁100萬次的論調，讓人看了很想翻白眼，國民黨還呼籲要制定「晶片國安法」，明定輸出技術「N-1代」（海外製程至少落後台灣一代），雖然覺得很無言，還是決定再回應「第101萬次」。

許美華表示，台積電對外投資，一直維持至少N-1代，從張忠謀到劉德音、到魏哲家，一直都是這樣的，而且也是台積電跟台灣政府到共識，國民黨是在刷什麼存在感？可能有人會問，雖然一直就是這樣，如果沒有用法律訂下來，美國可能會對台灣施壓，台積電可能會擋不住壓力，被迫把最先進製程搬到美國去，許美華直言，如果國民黨想的是這樣，那就是完全沒有半導體製程知識的路人在講白癡話。

許美華提到，台積電董事長魏哲家先前在公開演講中講過很多次台積電最新製程不可能搬到其他國家的原因，就是因為最先進製程的量產必須緊跟著研發，所以一定會在台灣先量產。許美華指出，台積電海外投資甚至會維持「N-1.5」這不只是台積電自己的政策，也是跟台灣政府的默契，而台積電推進每一個最新製程，都必須在台灣、只能在台灣。

許美華強調，台積電每次推進新製程，都是挑戰各種不可能的任務，從台積電本身到外部無數相關團隊，都像拼命一樣，從蓋廠、上機、測試到成功，太多細節、過程極其複雜困難，工程之浩大，只有台灣的供應鏈和生態系配套能夠做得出來。其中牽涉的層面實在太多，包括在地前期製程的學習曲線、歷史記憶、周邊支援還有核心團隊人與人之間的互信基礎。許美華說：「最新製程N搬離台灣、到美國去做？隨便問問懂製程的半導體人，就會知道這根本是在開玩笑。」

許美華表示，美國政府在去年台美關稅談判中，確實想要求台灣政府取消N-1的規定，希望美國在地可以產出全世界最先進的製程，以此當做川普政府的「業績」，但經過台灣談判代表與台積電多次說明後，美國政府才認清現實，接受台積電海外投資N-1政策。

許美華直言：「連好大喜功的美國川普政府都知道N-1是合理的現實，國民黨現在是有什麼真知灼見，覺得需要制定專法規定『N-1』？國民黨放著年度預算不審，還十次擋下國防特別預算條例，該做的正事不做，現在為了找台美關稅談判的麻煩，說要制定專法規定『N-1』？國民黨是吃飽太閒、只會講廢話嗎？」

