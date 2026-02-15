批高金素梅「幸福巴士」來自中國國企 張育萌：請鬼拿藥單

無黨籍立委高金素梅因涉利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助等案，遭檢調偵辦。（資料照）

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費等案，針對高金素梅聲稱，為了爭取原鄉部落的交通車，她努力了10年，直到企業的捐贈之後，政府才有了「幸福巴士」的政策，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，高金只敢講她努力找「企業捐贈」，卻不提她找的根本不是中資，而是中國國有企業。張育萌砲轟，身為台灣的國會議員，整天找北京來解決台灣問題，根本是請鬼拿藥單。

張育萌在臉書發文批評，高金明明被檢察官認為「涉嫌重大」，以100萬交保，她還可以裝沒事，說自己「清清白白參政」。高金昨天的聲明，又把搜索講成是「司法迫害」，讓他毫不意外。但她硬要把自己的「政績」，還宣稱「努力了十年政府才有了『幸福巴士』的政策」，則是讓張育萌「看不下去」。

張育萌指出，2010年2月，高金素梅就開始用力牽線，要中資企業「捐巴士」給台灣的原鄉。那年10月，中國的國營公司，也是中國最大的通訊公司「中國移動」，就直接捐了愛心巴士，給新竹縣的原鄉。同時，中國的國營航空公司「南方航空」，也捐愛心巴士給新竹。「中國南方航空」是中國規模最大的航空公司。

張育萌表示，從2010到2012年，「京泰發展公司」粉墨登場，陸續捐 13 輛巴士到新竹尖石鄉、五峰鄉等原鄉——京泰發展公司是北京最大的國有企業之一。問題是，公車不是光捐就有用。當時，尖石鄉長雲天寶就抱怨，燃料費和人事費一年大概要300多萬台幣。結果，京泰發展公司的董事長雷振剛立刻說，「會再跟北京市長官聊聊此事」。

張育萌說，2010年，北京副市長吉林，就直接拿著放大版的「車鑰匙」手板，上面寫著斗大的「兩岸互助」，代表「京泰發展公司」捐車給台灣。不愧是中國的國有企業，北京市副市長可以直接代表公司，到台灣來捐車。

到了2013年1月，高金素梅親自帶將近 30 位原住民國中生，到京泰公司登門，對董事長雷振剛道謝。在高金的帶領下，新竹五峰國中的學生，特地對雷振剛唱中國的民俗歌謠。雷振剛的回應，現在看起來根本毛骨悚然。雷振剛直言不諱地說，「希望帶小朋友去北京交流」。

張育萌質疑，2026年的今天，實在很難想像，要解決偏鄉的交通問題，為什麼不是質詢交通部，或是媒合台灣的企業，而是找中國企業，來捐車給台灣的原住民鄉鎮。

張育萌批評，高金大言不慚地把「幸福巴士」，當作自己的政績——結果只敢講她努力找「企業捐贈」，卻隻字不提，她找的根本不是中資，而是中國國有企業。身為台灣的國會議員，整天找北京來解決台灣問題，根本是請鬼拿藥單。

