蔡英文春節唯一合體蘇巧慧 「老戰友」請託成關鍵

前總統蔡英文日前欣賞紀錄片《冠軍之路》，導演龍男・以撒克・凡亞思（右）與立委蘇巧慧共同出席映後。（蘇巧慧辦公室提供）

2026新北市長選戰升溫，民進黨由兼任新北市黨部主委的立委蘇巧慧上陣，春節期間馬不停蹄衝刺。據了解，除規劃與總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰等府院要角共同參香，蘇巧慧更獲得前總統蔡英文唯一公開合體加持，前行政院長蘇貞昌的請託成為關鍵。

新北市長選戰呈現民進黨蘇巧慧、國民黨李四川、民眾黨黃國昌三方角力。相較於競爭對手，蘇巧慧選戰經驗豐富且擁有三屆立委資歷，加上父親蘇貞昌的奧援，日前已推出首波6大福利政見和紙本政績文宣，於空戰上先聲奪人。

蘇巧慧春節搶攻 奔走30市場與20宮廟

在藍白合動向未明之際，蘇巧慧趁春節全力搶攻陸戰。年前規劃走訪近30個市場掃街拜票，年節期間則預計前往20處宮廟參香並發放福袋。透過高頻率的基層互動，爭取選民支持。

據本報掌握，蔡英文於大年初一（17日）安排多場參香行程。上午10時將赴每年春節固定參香的台北市覺修寺；下午轉往新北市，依序在13時20分赴五股賀聖宮、14時30分板橋慈惠宮，以及14時55分板橋接雲寺，與蘇巧慧一起參香祈福。知情人士說明，蔡英文今年春節目前並無與其他參選人公開合體的計畫，僅在新北市因「老戰友」蘇貞昌特別請託，故安排陪同蘇巧慧參香。

事實上，蘇巧慧去年11月獲民進黨徵召提名前夕，蔡英文曾與蘇貞昌發布參觀淡江大橋的影片，並盛讚這是中央地方合作典範，被視為以政績牌助攻的起手式。蔡英文日前也參加小英之友會包場，與蘇巧慧及其丈夫、導演龍男・以撒克・凡亞思欣賞紀錄片《冠軍之路》。

府院高層行程滿檔 密集走訪新北參香

除了蔡英文的加持，府院高層春節期間亦密集走訪新北。賴清德預計17日前往新北萬里忠福宮、昭靈宮及林口竹林山觀音寺參香發福袋；蕭美琴則於18日赴新店太平宮、永和保福宮祈福；卓榮泰18日也將前往三重義天宮及汐止濟德宮。

