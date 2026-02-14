李逸洋拜會自民黨「黨三役」要角 討論深化台日合作

駐日代表李逸洋近日拜會日本執政黨自由民主黨「黨三役」成員，圖左為總務會長、參議員有村治子。（擷取自李逸洋臉書）

駐日代表李逸洋近日拜會日本執政黨自由民主黨「黨三役」成員，包括總務會長有村治子與政務調查會長小林鷹之，就國際局勢、中國威脅、印太戰略布局及台日科技產業合作深入交換意見。

日本自民黨「黨三役」是黨內僅次於總裁（黨主席）的3大核心幹部，包括幹事長、總務會長及政務調查會長，3人負責黨務運作與政策擬定。

請繼續往下閱讀...

李逸洋在臉書發文指出，有村治子已經擔任參議員25年，是日本最有名氣的女性政治家之一，也是日本國會知名「親台派」，2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，她在參議院提案，促成全體議員一致通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的決議，意義重大。雙方會談也聚焦國際情勢、中國威脅、台日關係，以及台日未來如何深化合作。

李逸洋另拜會政調會長小林鷹之，就日本首相高市早苗政府的經濟財政政策、印太戰略布局，以及半導體等高科技產業鏈合作方向交換意見。

李逸洋表示，身為自民黨青壯派代表人物的小林鷹之於2024、2025年兩次參選自民黨總裁，但高市不因總裁選舉競爭而分派系，延攬不同陣營要角出任「黨三役」及內閣重職，完全不計較選舉恩怨，展現大公無私、為黨為國舉才的寬大心胸，促成自民黨內部團結。

他指出，這些拜會顯示台日高層互動持續深化，雙方在區域安全與科技產業合作上的共識日益明確，未來將持續推動具體合作，共同因應中國擴張帶來的挑戰。

小林鷹之去年曾率日本眾議員訪團來台。（資料照，記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法