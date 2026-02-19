3巨頭親征！賴蕭蔡全台分進合擊 補位支援鎖定中間選票

年底九合一大選，兼任民進黨主席的總統賴清德、副總統蕭美琴及前總統蔡英文將分進合擊，拉抬民進黨縣市長參選人聲勢。（資料照）

年底九合一大選遍地烽火，府院黨要角啟動全台輔選列車助攻。兼任民進黨主席的總統賴清德、副總統蕭美琴及前總統蔡英文將分進合擊、補位支援，強化基層連結並訴諸執政成績，拉抬民進黨縣市長參選人聲勢。競選團隊則因地制宜，考量人選特質及輔選效應，盼以中央資源加持地方建設願景，進一步拓展中間或泛藍選票版圖。

賴清德與蕭美琴春節全台跑透透，3天內走訪38處廟宇。民進黨副祕書長何博文接受本報訪問表示，民進黨採取團體戰，不僅賴總統春節行程滿檔，蕭美琴、蔡英文與行政院長卓榮泰都會互相支援，透過與民眾面對面接觸，除展現民進黨與人民站在一起，更重要的是向社會報告執政好成績。

一名輔選幕僚分析，3位元首級巨頭具備互補效應，賴清德因承擔執政包袱，在吸引中間選民上較具挑戰，傾向穩固基本盤；蕭美琴形象相對軟性，多專注於外交與青年議題，適合結合地方創生與年輕族群的行程，與賴形成互補。蔡英文因已卸任，在野黨火力不再集中於此，故仇恨值較低，對年輕或中間選民具備較強滲透力。

中央政績助攻地方建設 鎖定中間與淺藍選民

力拚延續綠色執政的高雄市長參選人賴瑞隆祭出密集攻勢，春節將走訪約100間廟宇強化基層互動，規劃需要加強的區域，邀請賴清德、蕭美琴及高雄市長陳其邁等人助陣。他在初選前後也特別拜會蔡英文與前行政院長蘇貞昌，盼藉其「大南方崛起」翻轉重北輕南的政績，爭取中立與淺藍選民認同。

苗栗縣長參選人陳品安則結合當地產業、文化及族群，盼中央為地方建設願景加持。她透露，蔡英文因喜愛健行，先前特別體驗「樟之細路」古道，並參訪獅生活減塑概念店、舞空術劇團等，與返鄉青年及客家族群交流；而賴清德預計初三參拜致力於防詐騙宣導的頭份永貞宮，卓榮泰初四將走訪壢西坪休閒農業區，「希望透過他們的影響力，讓大家更認識苗栗。」

黨內高聲量人選雲集 基層經營是現階段關鍵

黨內亦盤點中央層級的高聲量人選，包括行政院副院長鄭麗君、行政院祕書長張惇涵、陸委會副主委梁文傑，以及立委蔡其昌、沈伯洋、吳思瑤、王世堅等人，未來輔選效應可期。不過，黨內人士說明，現階段仍以「陸戰」為主，參選人的基層經營才是重點，大咖站台屬於加分項，通常在競總成立或造勢晚會等選戰後期才會密集出現。

