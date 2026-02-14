情人節限定！陳素月開箱「高市早苗巧克力」 謝衣鳯告白「馬到成功」

民進黨彰化縣長參選人陳素月以感恩的心，在情人節大方秀出力挺她的鄉親寄來的「高市早苗首相紀念巧克力」心情顯得格外美麗。（圖擷取陳素月臉書）

今天是西洋情人節，民進黨提名的彰化縣長參選人、立委陳素月，以及國民黨呼聲最高的熱門人選、立委謝衣鳯，不約而同都在臉書貼文，都走溫馨感性路線，展現平易近人的一面。

綠營定於一尊的選將陳素月，今天在臉書開箱了1份別具意義的情人節禮物，也就是熱心鄉親特地寄來給她的「高市早苗首相紀念巧克力」。

陳素月表示，這份巧克力不僅是為了慶祝日本政治家高市早苗的勝利，更象徵著台灣與日本之間堅定的互信與友好情誼。她在貼文中特別強調，這份甜甜的禮物背後，其實代表著維繫區域和平穩定的共同期盼。除了展現知性魅力，也大方祝福大家情人節快樂。

國民黨提名人選仍未明朗，不過，一直被點名、自己也表態參選的謝衣鳯同樣展開溫柔攻勢，她在臉書曬出1張她手持「馬到成功」的春聯照片，附上「年要到了，愛也準備好了。今天，你最想把祝福送給誰？」向鄉親及網友告白，她感謝每一份陪伴與支持，她要與鄉親一起迎接新的一年。

國民黨立委謝衣鳯臉書上曬出一張手持「馬到成功」春聯的照片，笑容燦爛地向鄉親告白。（圖擷取謝衣鳯臉書）

