李四川胞弟恐嚇案盤根錯節！ 溫朗東揭韓國瑜、李四川、李賜福與建商徐家康利益衝突

剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，被指親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴。網紅四叉貓翻出李四川的惡霸親弟李賜福派了他姪子「李昀南」（亦是李四川的姪子）去工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱......等，李四川的姪子「李昀南」甚至被查獲車子裡放有兩把武士刀的過往事蹟。對此，名嘴溫朗東再揭疑點，指出為何李四川跟韓國瑜離開高雄市府兩年後，李四川弟弟就跟徐家康的工地暴力圍事，中間關聯為何？徐家康檯面下跟李四川、李賜福的真正關係為何？被暴力圍事，為何不願出庭？

溫朗東在臉書PO文表示，李四川胞弟圍事恐嚇案，我今天閒著，了解案情，發現了意想不到的關聯，發動圍事的委託者李賜福，是國民黨新北市長候選人李四川的親弟弟，被害人徐家康，是2019年韓國瑜雲林違建農舍的幕後買家，也是承攬小琉球爭議建案的高雄建商，這已經不是為了泵車圍事，而是高雄、小琉球的巨大建築利益網。

溫朗東指出，根據屏東地方法院114年度簡字第1376號判決，李四川胞弟李賜福經營兆福工程行，與他人共有一台加壓泵車。李賜福不滿泵車被用於建商徐家康的工地，請外甥李昀南及「五甲進仔」的不詳人士出面「協調」，李四川家族是小琉球在地家族。李賜福和李昀南長期在當地活動，李賜福還在小琉球經營麻花卷店家，開幕時李四川曾送賀詞，韓國瑜2019年選總統，到小琉球，也跟李四川、李賜福同桌吃飯。

溫朗東續指，2022年12月至2023年1月，李昀南等人對工地發動六次攻擊：噴紅漆「欠錢還錢」、潑漆、撒冥紙、放鞭炮沖天炮、剪斷泵車管線、砸碎泵車玻璃、往油箱丟石頭、砸吊車窗戶。有人在工地大喊「都不要做了」。期間還帶約十人搭船赴小琉球KTV與徐家康「談判」。警方另在李昀南車上搜出管制武士刀兩支、模擬槍、空包彈，四人認罪，簡易判決，全部可易科罰金，委託者李賜福始終只是證人，不是被告。

溫朗東分析，這份簡易判決，疑點重重：一、泵車的權利義務「與徐家康及順鑫開發有限公司顯然無涉」。法官自己認定跟徐家康沒關係，但六次行動全打他的工地。為了一台泵車，動員這種規模，說不通；二、李賜福是整條指揮鏈的起點和受益者，但只以證人身分出現，未被起訴。「五甲進仔」參與全部行動和談判，偵查超過一年，始終未查明身分；三、搜出的三張本票、兩支無SIM卡手機，全部以「難證明相關」跳過，未追查內容；四、告訴人徐家康經法院合法傳喚不到庭，放棄向已認罪的被告求償。一個同時被銀行追討738萬元貸款的人，為什麼放棄這筆錢；五、工地地址被異常完整地遮蔽，連鄉名都隱匿。但判決書留下了「鳳凰工地」四個字。

溫朗東補充，「鳳凰工地」是什麼？2020年，鳳凰旅遊宣布在小琉球白沙尾漁港旁興建十層樓觀光飯店，委託鑫富都建設施工。這是小琉球唯一的十層樓建築，引發居民自救會1500人連署反對。鑫富都建設的負責人，就是徐堃富，鑫富都建設的登記地址，與被圍事的順鑫開發一模一樣，都在高雄鼓山區。而屏東地方法院另一份民事判決直接載明：「徐家康即徐堃富」。判決書中的「鳳凰工地」，顯然就是圍事案的施工現場。

溫朗東說，2019年7月，韓國瑜妻子李佳芬的雲林古坑農舍被檢舉違建，成為全國新聞。同年8月，農舍以800多萬元售出，市場行情約1800萬。多個媒體追查，買方為徐堃富的妻子，也就是說：2019年在李佳芬農舍風暴中出手接盤相救的人，和2022年被李四川家人暴力圍事的人，是同一人。

溫朗東列出時間軸，李四川2018年12月出任高雄市副市長。徐家康是高雄在地建商；2019年8月，李四川副市長期間，徐家康妻子買下李佳芬的爭議農舍；2020年6月韓國瑜被罷免，李四川解職。同年鑫富都正在小琉球飯店建案做工程；2022年12月，李四川轉任台北市副市長，同月，他的弟弟李賜福對徐家康在小琉球的工地發動圍事。

溫朗東直言，李賜福作為小琉球在地勢力，對有政治人情鏈的建商發動暴力圍事，代表雙方的裂痕已經大到撕破臉，徐家康是高雄建商，李四川在高雄副市長期間，兩人有哪些往來？為何李四川跟韓國瑜離開高雄市府兩年後，李四川弟弟就跟徐家康的工地暴力圍事，中間關聯為何？徐家康檯面下跟李四川、李賜福的真正關係為何？被暴力圍事，為何不願出庭？事情的嚴重性，已經不是一台泵車、「弟弟是地方惡霸」的層級。而是，韓國瑜、李四川、李賜福與建商徐家康的內部利益衝突。

