侯友宜任內最後一次與警圍爐 市警局搬遷後舊廳舍轉型宿舍

新北市長侯友宜（中）今天由警察局長方仰寧（左二）陪同，到警察局勤務大樓，與保大留守人員們提前圍爐，致贈同仁們水果鼓勵。（記者吳仁捷翻攝）

新北市長侯友宜今天依慣例在春節前，由新北市警察局長方仰寧陪同，到勤務大樓慰勞留守的保大、交大等單位員警，侯友宜提到，今年是他任內最後一年，也是最後一次跟官警們圍爐，他感謝警察弟兄姊妹全年無休；侯友宜還說，未來市警局搬遷到第二行政大樓，舊廳舍仍將提供警方使用，部分空間將轉型宿舍，為服務全國最多人口、最辛勞的基層官警爭取更優質的備勤空間及最大福利。

春節年假第一天，新北市長侯友宜由警察局長方仰寧陪同，到警察局中和勤務大樓，慰問保安大隊、交通大隊留守同仁，與他們提前圍爐共餐，由於今年為侯友宜任期最後一年，警察局等單位預計於今年下半年搬遷到新啟用的新北第二行政中心，侯友宜除對基層維護治安、交通辛勞致謝，期許未來進駐新廳舍，延續、擴大守護市民的能量使命。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，警察同仁總在市民歡慶時堅守崗位，從「新北歡樂耶誕城」到俗稱春安的「加強重要節日安全維護工作」，幾乎沒有休息，尤其新北市人口全國最多，治安、交通工作也是相當繁重；侯友宜逐一介紹新北市近年爭取的淡江大橋等重大建設，透露未來警察局遷入三重第二行政大樓後，舊廳舍將繼續保留給警察局，也轉型員警宿舍使用，市政府將全力支持添購更好裝備，保障員警執勤安全，期勉大家能留在新北工作。

侯友宜與方仰寧送給官警們平平安安、大吉大利的蘋果與橘子，送上新春福袋，包括警友會理事長黃志彰、義警大隊長陳汪全、民防大隊長吳建亨等警友、義警幹部都出席，致贈春節加菜金，為執勤同仁加油打氣。

新北市警察局長方仰寧表示，在重要節日安全維護期間，全體同仁全力投入，確保轄區治安平穩、交通順暢及民眾安心。更強調不論現址或未來搬遷，都將持續全力維持穩定新北治安交通，讓新北市民都能在優質安全的環境中生活，並預祝同仁勤務平安、工作順利、新年快樂。

新北市長侯友宜今天到警察局勤務大樓，與保大留守人員們提前圍爐，與警察局長方仰寧（左二）致贈同仁們加菜金鼓勵。（記者吳仁捷翻攝）

新北市長侯友宜今天到警察局勤務大樓，與保大留守人員們提前圍爐。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法