    政治

    曾在網路激烈互罵！他被陸委會折服道歉 梁文傑笑回：有印象

    2026/02/14 16:38 即時新聞／綜合報導
    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委、發言人梁文傑，在進入陸委會後犀利不失幽默的發言風格廣獲好評。近日一名網友在Threads上表示，他想為了15年前在網路上和梁文傑筆戰道歉，他透露，當時是因為前南韓總統朴槿惠爭議事件而互罵，而梁文傑也現身貼文下方，親自留言表示對此事「好像有點印象」。

    一名網友昨日在Threads上發言表示：「我真心誠意的，為十五年前在網路上跟梁文傑先生筆戰而道歉。」他還說，看梁文傑講話簡直就是一種享受，肯定梁文傑近期在陸委會的表現。

    貼文下方，有網友好奇問「好奇你們當初筆戰的主題是什麼？」原PO則回，當時是因為朴槿惠的事情開始互罵。梁文傑認為朴槿惠的當選，實在是對於轉型正義而言委實一大諷刺，而他當時則「嘴」梁文傑「父債子償，壞人的孩子也是該死的孽種，梁議座的思想可真是先進啊」，結果兩人就開始互噴。他也補充：「用上帝視角現在看起來，還真給梁文傑先生說對了。」

    該文章引發網路熱議，網友也紛紛表示：「發現民進黨支持者最大優點是做錯後懂得認錯」、「不需要道歉啦，也許就是因為那麼多的筆戰，才讓梁文傑的功力大增」、「我覺得有跟梁副筆戰的經驗也是很榮幸了」；還有網友說：「道歉需要勇氣，希望梁先生有看到。」

    沒想到，沒過多久，梁文傑就親自在貼文下方回應：「這件事我好像有點印象。」他還說，這事是「互相吐槽求進步」，與網友一笑泯恩仇。

    相較於陸委會上的表現，梁文傑於社群網路上相當低調。雖然有在使用Threads，不過從未發表文章，也甚少回應網友留言。除了這次回應「筆戰對手」外，過去僅有在前行政院長張俊雄過世時，曾在高雄市議員黃文益的貼文下方留言表達不捨。

