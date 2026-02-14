春節連假首日 何欣純市場掃街發送「馬上發吉馬有春」小紅包

春節連假首日，何欣純到大里內新市場掃街拜年。（圖由何欣純服務處提供）

春節連假正式展開，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純製作2026「馬上發吉馬有春」1元福袋，選在首日走進大里內新早市掃街拜年，親手發送象徵好運的1元小紅包，向攤商與採買年貨的民眾送上新春祝福，現場人潮絡繹不絕，許多民眾排隊領取福袋、互道恭喜，洋溢濃濃過年喜氣。

何欣純指出，今年生肖為馬，因此福袋設計以「心繫台中，吉馬有春」為主題，將名字中的「欣」字化為粉紅色小馬的心型尾巴，象徵服務從「欣」出發、時刻掛念市民需求，立體造型正面則是背著「發」字元寶的橘色小馬，祝福台中市民「馬上發」，也承諾未來入主市府將馬不停蹄為市民服務為台中創新局。

請繼續往下閱讀...

談到為何選在市場拜年，何欣純表示，市場是最有年味的地方，也是觀察民生經濟的重要窗口，過年期間人潮滿滿，象徵生意興隆、財氣流動，更能真切感受基層期待與生活脈動，走進市場不只是拜年，更是與民眾交流、了解地方需求的重要時刻。

從農曆除夕到大年初四，將展開一連5天走春行程，走訪台中市各地宮廟向民眾拜年，並持續發送福袋與祝福，邀請市民一同感受年節喜氣，相關走春路線與時間，將透過社群平台公布，歡迎民眾一起參與。

而春節過後仍將持續規畫市政願景，預計3月與各區議員共同公布一系列政策藍圖，逐步提出城市發展方向，盼打造更繁榮、更宜居的城市，對於國民黨市長人選未定，何欣純說，過年要說好話，用祝福的心，祝福他們一切順利圓滿。

何欣純發送1元小紅包，祝福新的一年百業興旺、經濟活絡。（圖由何欣純服務處提供）

何欣純製作的2026「馬上發吉馬有春」1元福袋。（圖由何欣純服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法