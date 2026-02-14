民進黨力拚光復宜蘭 林國漳競總主委將由林向愷出任

林國漳（右1）、陳金德（左2）等人向林向愷（右2）請益，並請他出任競總主委。（讀者提供）

2026年縣長選戰，民進黨力拚光復宜蘭，競選總部主委相當重要；民進黨縣長參選人林國漳昨到礁溪拜會定居宜蘭的經濟學者林向愷，請他擔任競總主委並獲得首肯；林國漳說，林向愷有學術聲望，對經濟議題多有研究，希望爭取更多支持。林向愷特別關心高鐵議題，他談到高鐵特區規劃攸關宜蘭百年大計，他願全力協助讓宜蘭更好。

林國漳在行政院政委陳金德、縣黨部主委邱嘉進等人陪同下，昨到定居礁溪的林向愷請益，並請他擔任競總主委。林國漳說，林向愷素有學術聲望，且是新宜蘭人，對於經濟議題多有研究，林教授不是傳統政治人物，希望以他學者形象，爭取更多人支持。

林國漳表示，林向愷曾擔任過高雄市財政局長，也擔任過台北悠遊卡公司董事長，都做的有聲有色，這次向他請益希望接任競總主委，很謝謝林教授願意接受。

林向愷退休後搬來宜蘭定居，是新宜蘭人，據轉述，他願意為宜蘭奉獻心力，讓宜蘭更好；他尤其關心高鐵議題，認為高鐵延伸宜蘭非常重要，高鐵特定區的規劃更攸關宜蘭百年大計，他期勉林國漳當選後要把縣政做好，他也願全力協助。

