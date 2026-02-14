許智傑化身愛情導師！5句「金句情話」釣出張博洋狂笑

許智傑今發文祝福所有情侶們情人節快樂，並分享多則「金句情話」。（圖擷取自「高雄小金剛許智傑」臉書粉專）

今天（14日）是西洋情人節，立委許智傑今發文祝福所有情侶們情人節快樂，並分享多則「金句情話」，包括「我最喜歡的『酒』，是和你的天長地久」、「新年要到了我想換個造型，沒你不行」，幽默風趣的PO文引網友討論。

高雄市議員張博洋今轉發許智傑臉書貼文，許智傑在文中「今天是情人節，祝所有閃光們情人節快樂」。

許智傑接著說，「以下提供各種情話，不管是準備告白的還是想耍浪漫的，我想我就幫到這了」。

情話範例如下：

1.「用鐵做的門叫鐵門，用幸福做的門叫我們。」

2.「我最喜歡的酒，是和你的天長地久。」

3.「跟你剪刀石頭布我只會出剪刀，因為你是我的拳布。」

4.「新年要到了我想換個造型，沒你不行。」

5.「我的優點很多但只有一個缺點，就是缺點你。」

張博洋發文笑稱，「我笑到不行哈哈哈哈哈哈，只好分享了哈哈哈哈哈哈」，其他網友看到貼文也紛紛留言，有人說「讚餒！」、「祝你們情人節快樂」。

今天（14日）是西洋情人節。（路透）

立委許智傑。（資料照）

