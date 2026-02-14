為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    許智傑化身愛情導師！5句「金句情話」釣出張博洋狂笑

    2026/02/14 15:26 即時新聞／綜合報導
    許智傑今發文祝福所有情侶們情人節快樂，並分享多則「金句情話」。（圖擷取自「高雄小金剛許智傑」臉書粉專）

    許智傑今發文祝福所有情侶們情人節快樂，並分享多則「金句情話」。（圖擷取自「高雄小金剛許智傑」臉書粉專）

    今天（14日）是西洋情人節，立委許智傑今發文祝福所有情侶們情人節快樂，並分享多則「金句情話」，包括「我最喜歡的『酒』，是和你的天長地久」、「新年要到了我想換個造型，沒你不行」，幽默風趣的PO文引網友討論。

    高雄市議員張博洋今轉發許智傑臉書貼文，許智傑在文中「今天是情人節，祝所有閃光們情人節快樂」。

    許智傑接著說，「以下提供各種情話，不管是準備告白的還是想耍浪漫的，我想我就幫到這了」。

    情話範例如下：

    1.「用鐵做的門叫鐵門，用幸福做的門叫我們。」

    2.「我最喜歡的酒，是和你的天長地久。」

    3.「跟你剪刀石頭布我只會出剪刀，因為你是我的拳布。」

    4.「新年要到了我想換個造型，沒你不行。」

    5.「我的優點很多但只有一個缺點，就是缺點你。」

    張博洋發文笑稱，「我笑到不行哈哈哈哈哈哈，只好分享了哈哈哈哈哈哈」，其他網友看到貼文也紛紛留言，有人說「讚餒！」、「祝你們情人節快樂」。

    今天（14日）是西洋情人節。（路透）

    今天（14日）是西洋情人節。（路透）

    立委許智傑。（資料照）

    立委許智傑。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播