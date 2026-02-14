美國為何看重「共軍犯台時間表」 她揭讓華府睡不著的弱點！

許多民眾擔憂隨著中共犯台時間表越來越近，台灣若不盡早強化自衛能力恐無法應對。（路透檔案照）

賴政府提出的1.25兆軍購特別預算屢遭藍白封殺，引發美國高度關切，許多國民也擔憂隨著2027中共犯台時間表越來越近，台灣若不盡早強化自衛能力恐無法應對。作家顏擇雅近日針對「台灣是否需要憂慮2027」這個議題分享自己的看法，並直言「足以嚇阻共軍的軟硬體設備，台灣絕對付得起，在國防上面，該花的錢就應該花！」

顏擇雅近日在臉書轉貼她在某媒體的專欄文章，討論台灣是否需要憂慮2027年備受國際關注的攻台時間表。首先她提到總統賴清德去年底提出1.25兆軍購時表明「北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，賴總統這種說法的依據就是來自美國。

2027攻台時間表最早是前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年在美國會聽證會上稱中共在6年後可具備攻台能力；2023年喬治城大學一場研討會上，時任中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）說的更直接，稱有情報顯示，習近平已命令軍方要在2027年做好攻台準備。

難道美國真的相信解放軍會在2027年大舉進犯台灣？其實並不是這樣的，伯恩斯當年在同一個場合有補充表示，他的意思不是指2027年即侵台時間點，而是要強調中國有多麼認真在提升軍力。那美國這麼強調2027年，是準備好2027年要跟中國打一仗？答案則是完全沒有，正因為沒有準備後，才會出現「戴維森窗口（戴維森是第一個提出2027攻台時間表的人）」這個新詞，所謂「窗口」指的是一段時間，通常定義為2025年至2035年，這段期間與其說是中國最可能侵台時間，不如說是美國最不想見到中國侵台的時間。

顏擇雅表示，窗口在2025年打開，並不是中國之前不想打台灣，而是美方研判中國軍機、軍艦、飛彈總數是在這個時間點後來居上，足以在西太平洋阻絕美軍馳援。窗口將在2035年關閉，原因也不是中國將放棄武力犯台，而是美方研判自己正在趕製的軍機、軍艦、飛彈系統將在此時陸續交貨上線，壓制中方不再是問題。

換句話說，「戴維森窗口」就是一個讓美方睡不著的弱點窗口（window of vulnerability）。其實，以美國250年歷史來看，在強敵之前有一個這麼大弱點，還不能馬上補強，這種焦慮對美國來說是很新的體驗，是從來沒有過的。

這一切都是因為蘇聯瓦解，冷戰結束後美國成為世界上唯一超級大國好幾年，當時怎麼也沒想到後來會冒出另外一個威權崛起的挑戰，更糟的是美國製造業外移，如今五角大廈拿到經費要大買特買戰機戰艦了，才發現好多廠商已不在美國，交貨速度太慢。正是因為這種焦慮，川普政府才會要求盟友大增軍費，同時希望台積電有4成產能是在美國。顏擇雅順帶提了一下藍白陣營傳散的疑美論，許多人解讀美國其實是打算放棄台灣，但她直言，如果美國真的要棄台，直接躺平就好了，何必有「戴維森窗口」的焦慮？

至於中共，看到前陣子張又俠倒台的消息後，顏擇雅認為這預示著針對軍方的另一波清洗已開始，中南海高層互相猜疑，大家提心吊膽的，是要如何攻打台灣，美方焦慮的弱點窗口，可能不是習近平珍視的「機會」。顏擇雅接著說，目前看來中共只想複製國共內戰的成功經驗，「1948年秋之後，共軍就勢如破竹，1年不到就拿下整個大陸。有榜樣在前，習近平理想的侵台方式，一定不是諾曼第登陸那種硬碰硬，因為不符合毛澤東名言『不打無把握的仗』。」

那什麼是共軍認知的有把握的仗？其中一個例子就是平津戰役尾聲，解放軍以90萬大軍包圍北平，採取「圍而不打、隔而不圍」策略，國民黨軍隊自動投降，「如今時不時環台軍演，應該是想複製北平模式」。另外一個例子是上海，1949年上海戰役後，城市陷入嚴重的金融混亂、惡性通貨膨脹，市民期待共軍進城恢復秩序，「這種勝利印證了毛澤東名句：『政治是不流血的戰爭，戰爭是流血的政治』。」

另外，台灣有一派支持繼續阻擋軍購的人，理由是「不能跟中國軍備競賽」。顏擇雅直言，台灣從來沒必要跟中國搞什麼軍備競賽，只要讓解放軍沒把握渡海佔領就夠了，而且以目前科技發展，渡海戰對攻方來說只會愈來愈難。總結上述內容，顏擇雅最後表示，台灣好像不必特別擔憂2027，因為「我們已在戰爭裡面」。

