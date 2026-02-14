美媒專訪！ 林飛帆：藍白屢封殺軍購 將向世界傳達1錯誤訊號

國安會副秘書長林飛帆。（資料照）

藍白持續封殺賴政府1.25兆軍購特別預算，引發國人不滿，美國也高度關切。國安會副秘書長林飛帆近日接受美媒《戰情室》（War Room）專訪，道出總統賴清德提出的軍購條例重要意義，以及台灣在野黨屢次杯葛產生的負面影響。

林飛帆13日接受曾訪問過副總統蕭美琴的《戰情室》主持人溫特斯（Natalie Winters）專訪，並於臉書分享專訪重點摘要。首先就是台灣已經「沒有時間等待」，林飛帆直言，面對中國國家主席習近平下令解放軍在2027年達成具備攻台能力的準備，台灣正在跟時間賽跑，必須加速建構不對稱戰力、多層次嚇阻能力，承擔起自我防衛的責任。

林飛帆表示，日本、菲律賓等國都正在大幅增加國防預算來應對威脅，台灣絕不能成為區域安全的破口，「我向Natalie和美國的聽眾強調，台灣並非被動的等待救援，我們正透過國防整備與全社會韌性計畫，將防衛意志轉化為實際行動。這些工作，我們並非停留在言論或是倡議，而是現在進行式。」

不過面對藍白一再阻擋，林飛帆忍不住慨歎在野彷彿活在另一個宇宙，「Natalie特別關心如果這項國防特別預算沒有通過，會對北京和世界傳遞什麼樣的訊號。我向她說，當多數民意支持強化國防，部分在野黨卻沈溺於綏靖主義，近期國民黨赴中的言論附和北京論述，印證我們的擔憂。若預算受阻，將向國際傳達『台灣防衛決心動搖』的錯誤訊號，也會讓北京更大膽以軍事挑釁台灣，並把國民黨當作有用的『協力者』弱化台灣。」

