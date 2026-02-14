春節前赴台北港基地慰勉 卓榮泰感謝海巡長年堅守海域安全

行政院長卓榮泰今天到海委會海巡署台北港基地慰勉，頒發加菜金並與海巡人員餐敘。（記者吳仁捷翻攝）

行政院院長卓榮泰今天視察海巡署艦隊分署台北港基地，聽取簡報、並了解北部地區機動海巡隊勤務環境，卓榮泰還體驗操船模擬機操作，頒發加菜金慰勉第一線海巡同仁，感謝海巡同仁春節之際，仍堅守崗位、全年無休守護我國海域安全。

卓榮泰今天由海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍等人陪同，到新北市八里台北港海巡署艦隊分署慰勉並聽取海巡署春節勤務簡報，海巡署表示，海巡署北部地區機動海巡隊以台北港海巡基地為據點，為艦隊分署所屬外勤單位中艦船艇數量、人力編制最多之主力單位，承擔北部重要海域巡護、海上治安維護、漁權保障及救生救難等多項核心任務，執勤範圍廣泛、勤務量能繁重，長期站在第一線守護海疆安全。

卓榮泰慰勉時表示，海巡人員年節堅守崗位，在打擊走私、海上救援、維護海域秩序及海洋生態保護等面向，皆扮演關鍵角色，守護國人生命財產安全，更彰顯國家主權與海洋權益的重要價值；他特別感謝海巡同仁家屬長期的支持，讓第一線人員能無後顧之憂執行任務，強調政府未來將持續挹注資源與設備、改善勤務環境，強化執勤安全與效能，並預祝全體同仁新年快樂、闔家平安。

管碧玲表示，感謝院長春節前夕親臨，為第一線海巡同仁加油打氣，無論寒風刺骨的海域或環境艱困岸際，海巡同仁始終挺身在前，勇敢承擔起守護海疆的重任。管碧玲強調，在院長支持下，未來長達8年600多億的「海空一體，精銳海巡」計畫，為海巡的轉型帶來新的里程碑，包括水下到高空，海巡將進化為具立體偵巡實力部隊，加速持續強化海巡團隊專業能力與服務品質，阻絕境外越界襲擾、維護國家主權、海域安全、精準執法，持續為國人帶來安心與希望。

行政院長卓榮泰今天到海委會海巡署台北港基地慰勉，頒發加菜金給基層人員。（記者吳仁捷翻攝）

行政院長卓榮泰今天到海委會海巡署台北港基地慰勉，卓榮泰體驗操船模擬機。（記者吳仁捷翻攝）

行政院長卓榮泰今天到海委會海巡署台北港基地慰勉，海委會主委管碧玲感謝總統、院長支持海巡強化「海空一體，精銳海巡」計畫。（記者吳仁捷翻攝）

