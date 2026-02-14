陳其邁走春參香發紅包 民眾期盼更上層樓

民眾楊仁和是陳其邁粉絲，清晨5時30分就來排隊搶頭香。（記者陳文嬋攝）

春節連假首日，高雄市長陳其邁今到鳳山區五甲龍成宮走春參香，發送開運小紅包，民眾期待他更上層樓；立委許智傑致詞稱陳其邁以後做更大會再來，陳其邁笑回沒做市長也是要來，率領市府團隊以超人之姿，向民眾拜早年，祝福大家馬上幸福。

市長陳其邁今天率領市府團隊展開走春參香行程，將走訪鳳山、三民及鼓山等區廟宇，首站到鳳山區五甲龍成宮參香，在主委吳東居等人陪同下，發送高雄「超人精神一馬當先」開運小紅包，現場民眾大排長龍。

民眾楊仁和清晨5時30分就來排隊搶頭香，他是市長陳其邁粉絲，獲悉市長要來發紅包，趁放假一大早從小港區出發，騎機車到五甲龍成宮排隊，很開心領到市長紅包，期盼陳其邁更上層樓；蔡姓婦人從臉書獲悉市長陳其邁要發紅包，她肯定陳其邁當市長很認真，又是擔任市長最後一年，7時30分趕來領紅包，期待他能更上層樓。

立委許智傑致詞感謝市長陳其邁把高雄建設這麼好，雖然是最後一年，笑稱「以後做更大會再來」，又補充「做比市長更大會再來」，眾人齊聲高喊「好」！他強調高雄AI首都要繼續努力，銜接市長陳其邁政績。

陳其邁回覆沒做市長也要來，反虧許智傑「我與你一樣，市長落選也是來」，他說，沒當市長也是要來，因為「我們都作伙」，「鳳山與高雄是我們共同的家」。

陳其邁致詞表示，他祈求媽祖保佑國家進步、繁榮，立法院減少衝突，朝野可以合作，帶動經濟繁榮、國家進步；並感謝廟方照顧社會弱勢，每年發放生育津貼、青年學子獎學金。

陳其邁也親率市府團隊向民眾拜早年，並深深一鞠躬，感謝大家5年來支持，他祝福大家馬上幸福、馬上成功，並以超人力霸王姿勢，祝福大家新年快樂！

陳其邁率領市府團隊以超人之姿，向民眾拜早年，祝福大家馬上幸福。（記者陳文嬋攝）

市長陳其邁與立委許智傑是高中同學經常互虧。（記者陳文嬋攝）

陳其邁與廟方合影留念。（記者陳文嬋攝）

