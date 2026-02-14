為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳其邁走春參香發紅包 民眾期盼更上層樓

    2026/02/14 14:06 記者陳文嬋／高雄報導
    民眾楊仁和是陳其邁粉絲，清晨5時30分就來排隊搶頭香。（記者陳文嬋攝）

    民眾楊仁和是陳其邁粉絲，清晨5時30分就來排隊搶頭香。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，高雄市長陳其邁今到鳳山區五甲龍成宮走春參香，發送開運小紅包，民眾期待他更上層樓；立委許智傑致詞稱陳其邁以後做更大會再來，陳其邁笑回沒做市長也是要來，率領市府團隊以超人之姿，向民眾拜早年，祝福大家馬上幸福。

    市長陳其邁今天率領市府團隊展開走春參香行程，將走訪鳳山、三民及鼓山等區廟宇，首站到鳳山區五甲龍成宮參香，在主委吳東居等人陪同下，發送高雄「超人精神一馬當先」開運小紅包，現場民眾大排長龍。

    民眾楊仁和清晨5時30分就來排隊搶頭香，他是市長陳其邁粉絲，獲悉市長要來發紅包，趁放假一大早從小港區出發，騎機車到五甲龍成宮排隊，很開心領到市長紅包，期盼陳其邁更上層樓；蔡姓婦人從臉書獲悉市長陳其邁要發紅包，她肯定陳其邁當市長很認真，又是擔任市長最後一年，7時30分趕來領紅包，期待他能更上層樓。

    立委許智傑致詞感謝市長陳其邁把高雄建設這麼好，雖然是最後一年，笑稱「以後做更大會再來」，又補充「做比市長更大會再來」，眾人齊聲高喊「好」！他強調高雄AI首都要繼續努力，銜接市長陳其邁政績。

    陳其邁回覆沒做市長也要來，反虧許智傑「我與你一樣，市長落選也是來」，他說，沒當市長也是要來，因為「我們都作伙」，「鳳山與高雄是我們共同的家」。

    陳其邁致詞表示，他祈求媽祖保佑國家進步、繁榮，立法院減少衝突，朝野可以合作，帶動經濟繁榮、國家進步；並感謝廟方照顧社會弱勢，每年發放生育津貼、青年學子獎學金。

    陳其邁也親率市府團隊向民眾拜早年，並深深一鞠躬，感謝大家5年來支持，他祝福大家馬上幸福、馬上成功，並以超人力霸王姿勢，祝福大家新年快樂！

    陳其邁率領市府團隊以超人之姿，向民眾拜早年，祝福大家馬上幸福。（記者陳文嬋攝）

    陳其邁率領市府團隊以超人之姿，向民眾拜早年，祝福大家馬上幸福。（記者陳文嬋攝）

    市長陳其邁與立委許智傑是高中同學經常互虧。（記者陳文嬋攝）

    市長陳其邁與立委許智傑是高中同學經常互虧。（記者陳文嬋攝）

    陳其邁與廟方合影留念。（記者陳文嬋攝）

    陳其邁與廟方合影留念。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播