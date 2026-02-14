鄭麗君直播聲量「垂直上衝」！ 他揭貿易協定簽署泛藍焦慮爆表

台美於美東時間2月12日簽署對等貿易協定後合影。圖左起為美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（圖擷自美國貿易代表署官方X）

台美完成簽署對等貿易協定（ART），我國爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅。時常評論時勢臉書粉專「聲量看政治」依據近10日YT直播聲量數據，今發布「鄭麗君直播聲量暴衝：關稅成果落地，泛藍焦慮浮上檯面」PO文詳細解析。

粉專「聲量看政治」發文分析，根據近10天的YT直播聲量顯示，鄭麗君（行政院副院長）處理台美關稅協議的政策過程，讓她個人在直播的聲量上有飛躍的成長。尤其2月8日之後，曲線幾乎垂直上衝，這是因為是「關稅談判的成果」已經有所顯現。

當對等關稅的產業影響評估被大量的討論，而且在最終落實簽訂合約，相關議題就從口號變成具體成果。這一波，鄭麗君等於主動定義了談判成果的意義。

由於關稅直接關係到出口貿易、就業環境、薪水成長。當鄭麗君正式簽訂對等關稅，等於把國際經貿變成民生問題。過去經貿談判常被批評黑箱或模糊，但這次，她透過直播公開說明條件、程序與影響，等於提前堵住「不透明」的攻擊路線。而聲量暴衝，本質是成果具體化後的自然反應。

「泛藍觀看暴增：支持還是焦慮？」數據裡最醒目的，是泛藍觀看數大幅上升，主要在於焦慮上升。當執政黨在經貿議題取得突破，泛藍原本認為自己掌握的政治優勢就被動搖了。泛藍陣營自然會高度關注，試圖找漏洞或重建泛藍的批判論述。

這是一種政治焦慮的表現。當藍營選民大量投入鄭麗君為關鍵字的直播討論，代表他們需要確認，這一波的關稅談判這是否真的有效？是否會改變產業格局？焦慮本身就是承認影響力的證據。如果鄭麗君的關稅成功沒有政治威脅，不會被反覆觀看。

「關稅成果動搖了誰？」長期以來，泛藍習慣主打「兩岸經濟優勢」與「穩定對外關係」。但當對等關稅成果落地，這套論述肯定會被挑戰。如果台美經貿關係穩定推進，藍營「只能靠中國市場」的論述就會被削弱，進而引發支持者內部的心理拉扯。

直播數據顯示，泛藍高度聚焦鄭麗君與台美關稅的議題動向，他們已經意識到經濟議題的主導權正在轉移，政治焦慮來自於失去了關稅的話語權。

「這波聲量數據的真正意義」，從鄭麗君這10天的聲量，雖然是泛藍暴增，但由於關稅成果是無庸置疑的好，它背後呈現的意義有3點。

第一，關稅成果有機會成功把經濟議題拉回執政優勢。

第二，泛藍觀看暴增顯示其內部出現政治焦慮與分裂。

第三，關稅成果變成可被感知的政治實力。

當對手開始大量關注鄭麗君，不是因為鄭麗君的聲音大，而是因為鄭麗君的關稅談判結果改變了台美關係的遊戲規則。這10天的曲線其實意味著，當關稅成果確定之後，經濟論述的主導權已在重新分配，重回執政黨的主導權，而泛藍的焦慮，就是最誠實的數據證明。

