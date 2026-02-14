為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不爽冬奧台灣隊成「中華台北」！ 美國老爹1段話講到網友心坎

    2026/02/14 14:05 即時新聞／綜合報導
    美國老爹痛罵「為什麼整個世界總是對著一個霸凌者低頭哈腰？」（「鬍鬚大叔．明哥」授權使用）

    美國老爹痛罵「為什麼整個世界總是對著一個霸凌者低頭哈腰？」（「鬍鬚大叔．明哥」授權使用）

    2026米蘭科爾蒂納冬季奧運如火如荼進行中，受到中國打壓，台灣選手僅能以「中華台北」名義參賽。1名旅美部落客分享，他的美國老爹對此痛罵「為什麼整個世界總是對著一個霸凌者低頭哈腰？」更表示，大家都心知肚明為何會這樣（變成中華台北），只是選擇沒看到。他將這段話分享到粉專後，引發網友共鳴。

    旅美部落客臉書粉專「鬍鬚大叔．明哥」今日發文，表示他的美國養父（老爹）非常關注冬奧，看到台灣選手以「中華台北隊」名義出賽時，忍不住表示「中華台北是什麼鬼東西？我一直搞不懂，為什麼整個世界總是對著一個霸凌者低頭哈腰，卻抹去一個小島原本就應該擁有的名字叫台灣。」

    老爹還說，大家其實都心知肚明為什麼會變成這樣，只是選擇假裝沒看到。這是把懦弱包裝成外交。講到激動處，他表示：「不好意思爆個粗口，但如果你問我，中國可以去操他媽的。你不能因為自己聲音大、拳頭硬，就想強迫全世界跟著你改寫現實。尊重不是靠恐嚇得來的，是爭取來的。而這整齣戲，說穿了，只不過是拿台灣當代價的政治鬧劇。」

    明哥分享這段話，引發網友共鳴，在貼文下方紛紛留言表示：「每次看到台灣人爭光，還得用那可悲的名字稱呼，就覺得被中華民國4個字殘害很久，更討厭這個名字，和把它帶來的該死國民黨」、「欣賞老爹真性情」。

    有網友在下方嗆聲：「瞎編的，我在美國那麼久，90%美國人都不知道台灣是什麼？常誤會是泰國」。明哥則直球回嗆：「因為你是標準在美國的台灣人，根本沒有美國朋友。」他還說，自己就是住在美國，且住得比他久，「我身邊的朋友和同事全都是美國土生土長的各種不同膚色的美國人，而且他們都是社會精英，每個都很清楚台灣是個國家。」

