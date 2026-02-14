新竹漁港列禁放區不得施放爆竹煙火 市政府提醒違者最重可罰30萬元

新竹市政府表示，新漁漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違者最重可處30萬元罰鍰。（記者廖雪茹攝）

新年假期開跑，新竹漁港過去屢見民眾違法施放爆竹煙火。新竹市政府表示，漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違者最重可處30萬元罰鍰；農曆春節及元宵節期間，警消將加強執行新竹漁港聯合巡邏勤務，針對執意違法的民眾將依法舉發，以維護公共安全。

新竹市長高虹安表示，新竹市擁有300多年歷史的百年古城，有豐富的文化古蹟，又緊鄰新竹科學園區，市府已正式公告將竹市32處高人口密集社區（戶數達500戶以上）及43處古蹟暨其周邊道路，劃設為全日管制施放爆竹煙火區域，確保民俗歡慶節日、敬神祈福公共安全及公共安寧。

高虹安提醒市民，施放爆竹煙火遵守「1不2要」原則，「1不」是指不要在法令限制場所區域內施放爆竹煙火，「2要」則是要在合法的時段內施放，並選擇經檢驗合格張貼認可標示的煙火商品，保障自身安全，安心歡慶年節。

消防局提醒，依據《新竹市爆竹煙火施放管制自治條例》，除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘時間每日6時前、22時後均不得施放爆竹煙火，違規施放將依法處以3萬元以上15萬元以下的罰鍰；在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以3萬元以上15萬元以下，或新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞工及青年處表示，針對市府各項防制措施及施放爆竹煙火相關法令規定，已翻譯成英文、印尼、越南等國語言，將同步宣導外籍移工遵守規定，避免觸法。

新竹市政府已正式公告，新竹漁港等場所依法不得施放爆竹煙火。（新竹市政府提供）

新竹市爆竹煙火施放管制自治條例中有明訂合法施放時間。（新竹市政府提供）

