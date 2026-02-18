基層憂助理費修法影響薪資結構 牛辦幕僚還原加給設計始末

立法院上月底三讀通過國民黨立委牛煦庭提出的「立法院組織法修正案」，明定公費助理設置專業與資深加給。（資料照）

立法院上月底三讀通過國民黨立委牛煦庭提出的「立法院組織法修正案」，明定公費助理設置專業與資深加給，但引發基層助理質疑薪資結構恐被重整、權益未必提升。對此，牛煦庭辦公室幕僚還原立法歷程，強調加給均為「額外編列」，未動用原有助理費總額；團隊也曾評估現行制度與專法雙軌等方案，而最終版本是在可行範圍內整合的最大共識。

國民黨立委陳玉珍去年提案修法，因涉及助理費貪污案除罪化爭議，引爆助理圈輿論風波。立法院會上月底挑燈夜戰，在藍白立委聯手下，最終表決通過牛版修正案，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，項目包括立委辦公事務費用、公費助理工資等，並增列公費助理的專業、資深加給及進修等補助規範，新制將自第12屆立委就職日起施行。

律師出身的牛煦庭辦公室法案主任黃牧毅表示，最初草案其實早在2024年就開始醞釀，他們核心鎖定「專業加給」與「資深加給」兩項，只是在等待適當時機提出，「如果時機不對，容易淪為政治口水，反而讓原本想解決的問題被扭曲」，因此直到陳玉珍法案版本開始被各界討論後，團隊加緊細修並整合各方意見。

專業、資深加給「額外編列」 非預算零和分配

針對基層助理憂心加給仍在既有補助總額「大水庫」內流用，恐導致底薪被壓縮，黃牧毅解釋，「這是誤解」，專業加給與資深加給是「額外編列」，並未動用原有助理費名額與總額，「加給不是從原本薪資裡切出來，而是額外增加」，立法院人事處評估此次修法將新增約2.3億元預算，並非零和分配。

助理費修法後 立院評估新增2.3億元預算

至於為何未設計底薪或固定薪點制度？牛煦庭辦公室主任曾一誠坦言，草案初期曾構想規範領取加給者本薪不得低於辦公室平均，但推演後發現，恐導致所有助理薪資趨於單一化，「為避免觸法，辦公室乾脆全部給同一個數字，反而破壞薪資彈性。」他認為，薪資仍屬勞資雙方協商範疇，法律難以過度介入，「若委員刻意壓低薪資，那是個別辦公室文化問題，制度無法完全杜絕。」

曾一誠說，「制度一改，一定有人得利、有人受害，我們必須在可行範圍內整合最大共識」，團隊也曾評估約聘僱薪點制，甚至研擬專法版本與現行制度「雙軌制」，讓具特定資格者適用固定薪點保障，但因共識不足，且牽動既有制度與人事實務，最終選擇先以組織法修正「小步前進」。

黃牧毅也提到，資深加給明定可併計立法院服務年資，不因轉換辦公室而歸零，但實務上仍須由委員同意提報，這是延續既有制度設計。「立法院助理的勞動關係是與委員綁定，所有補助申請原本就需委員同意，這次並未改變結構。」他強調，法律已給予「可以併計」的明確依據，避免過往全憑個別辦公室裁量。

對於專業加給僅限律師、會計師等資格，引發其他證照持有者質疑，曾一誠坦言，草案曾納入所有國考證照，甚至整理完整清冊，但在審議過程中出現大量爭論，「為什麼導遊可以？為什麼護理師不行？金融證照算不算？」為避免無限擴張與標準失焦，最終收斂為與立法監督高度相關的法律與會計專業。

「這不是終點，而是起點。」曾一誠表示，制度建立後仍可逐步修正，但若連第一步都不跨出，助理權益永遠停留在協商層次。他也提到，立法過程中已廣泛諮詢各辦公室與助理團體，「寫法律最難的是讓多數人都能接受，而不是寫出最理想版本。」

