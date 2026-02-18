助理費修法後的勞動焦慮 基層助理憂底薪遭重組稀釋

國民黨立委上會期推動「助理費除罪化」修法，一度引發國會助理反彈，多位跨黨派助理曾在立院大門集結抗議。（資料照）

立法院上會期通過了國民黨立委牛煦庭提出的「立法院組織法修正案」，明定以公務預算編列立委補助費，並增設公費助理專業與資深加給。本報訪談朝野辦公室與國會助理工會，揭開條文背後的勞動焦慮。數名跨黨派助理憂心，新制可能導致底薪被「重組稀釋」、年資無法跨辦公室累計，以及專業加給的認定標準過度侷限，恐讓制度看似前進，但保障未必落地。

國民黨立委陳玉珍去年提案修法，因涉及助理費貪污案除罪化爭議，引爆助理圈輿論風波。立法院會上月底挑燈夜戰，在藍白立委聯手下，最終表決通過牛版修正案，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，項目包括立委辦公事務費用、公費助理工資等，並增列公費助理的專業、資深加給及進修等補助規範，新制將自第12屆立委就職日起施行。

然而，條文通過後，國會第一線助理之間卻瀰漫著一種遲疑情緒。多名跨黨派助理認為，修法雖然「看起來進步」，但真正攸關勞動保障的底薪、年資與薪資結構問題，可能仍舊沒有被解決，甚至可能在實務操作中，被進一步稀釋。此次修法攸關助理自身權益的焦點之一，是設計了「專業加給」與「資深加給」。

專業、資深加給難解的底薪焦慮

「如果專業、資深加給仍在原本給委員運用的『大水庫』裡，那其實沒有差別。」一名在立法院逾十年的國民黨立委助理小方（化名）受訪說，他最大疑問在於專業、資深加給的財源來源，若助理原本月薪4萬元，即使法條規定可加1萬元專業加給，委員可能改以3萬元底薪加1萬元加給計算，整體薪資並無調整，反而影響健保投保薪資、年終與退休保障。

國會助理工會副理事長田飛生直言，修法看似「寫很多、加很多」，但關鍵問題在於沒有建立明確如約聘僱的底薪制度，「沒有底薪，其它加給都可能只是數字遊戲，對助理保障意義有限。」對於條文規定加給由立委認定後提報立法院，他也質疑，助理常隨立委任期更替而更換服務對象，若資歷認定與薪資調整高度仰賴個別立委裁量，難以形成制度性保障。

年資像「超級瑪利歐」 換老闆就歸零的職涯宿命

除了薪資以外，另一讓助理心寒的就是年資制度。小方說，「我們就像在玩超級瑪利歐，死掉就回到第一關」，只要立委落選，他們必須轉任其它辦公室，過往累積的年資幾乎立刻歸零；在實務運作上，多數立委並不承認助理在其它辦公室的服務年資，因此資深加給的條文是否能夠落實，他會打上一個大大的問號。

誰的專業算專業？國考證照以外的空白地帶

專業加給如何界定「專業」，也成為助理圈另一爭論焦點。依三讀通過條文，領有司法官考試及格證書者，每月可領取2萬元專業加給；領有律師或會計師證書、律師考試、會計師考試或公務人員高等考試三級或特種考試三等法制、會計或關稅會計類科考試及格證書者，每月可領取1萬5千元專業加給。

另一名立委助理提到，國會助理的實際工作內容，遠不止於撰寫法條文字，更涵蓋政策研析、選民服務、地方會勘、行政協調等多重角色。「社會安全網破成這樣，你沒有社工、護理背景的人，政策怎麼寫？」他認為，現行設計偏重法律、會計資格，卻未充分反映第一線政策實務經驗與跨領域能力。

此次修法已三讀通過，專業與資深加給預計於2028年、在下屆新立委就職後施行，制度究竟能否改善國會助理勞動條件、吸引多元專業人才進入國會，仍待未來新一屆國會的實務運作給出答案。

