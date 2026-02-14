時力與民進黨合作？新竹選情受關注 王婉諭：保持開放態度

新竹選情受到關注，外界傳聞民進黨與時代力量可能合作，時代力量黨主席王婉諭（中）強調，該黨保持著開放的態度，希望盡可能整合藍綠之外的勢力。（記者廖雪茹攝）

2026年地方選舉，新竹選情受到關注，時代力量黨主席王婉諭今天受訪表示，黨持續為年底選舉做準備，無論是她本人或是各選區，都希望持續地為大新竹的朋友們服務；至於外界傳聞民進黨與時代力量可能合作，王婉諭強調，時力保持著開放的態度，希望盡可能整合藍綠之外的勢力。

王婉諭今早陪同同黨擬提名的新竹縣第二選區竹北東區議員參選人張玉慈，以及新埔鎮民代表參選人林淑良，前往竹北市場拜票。王婉諭受訪表示，新竹縣的佈局，是今年選舉的重中之重。尤其，新竹市是時代力量第一個黨團，且大新竹有多非常多的問題待解決，從居住環境、交通困境、教育等等，所以新竹縣成立黨團會是今年的重要目標，將傾全力推出最優秀的候選人。

對於媒體追問王婉諭會投入竹北還是竹市選舉？王婉諭表示，「不論是新竹縣的首長或者是竹北市，又或者是新竹市的首長，都有人把我納入評估，我非常感謝大家的肯定。整體來說，我們都是持續地在做準備，也希望能夠讓大家有耳目一新的感覺。希望大家的支持，不論是對我或是時代力量，我們都希望能夠持續地來為大新竹的朋友們來做服務」。

至於傳言民進黨有找時代力量談合作？王婉諭說，時代力量一直都是保持著開放的態度，希望儘可能地把藍綠之外的勢力能夠整合，協調出一組最適合的候選人。「但是目前還沒有一個明確的接觸或是明確的計畫，所以我們自己的心態是：準備好自己，然後保持我們的主體性，並且持續地深耕地方為大家服務，才是最重要的」。

