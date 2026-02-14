阿北要睡不著了？傳「橘子」年後投案 詹凌瑀直言「土城的選擇柯文哲」

柯文哲（中）。（記者塗建榮攝）

民眾黨創黨主席柯文哲過往的幕僚「橘子」許芷瑜，目前仍滯留海外尚未歸案，「鏡週刊」記者今爆料許芷瑜疑藏匿香港，有可能在過年前後回台投案。對此，媒體人詹凌瑀開酸，「土城的選擇柯文哲」。

詹凌瑀今於臉書發文提到，據傳出「橘子」許芷瑜人就在香港，而且家屬正在勸她年後回台投案。

詹凌瑀直指，「柯文哲之前一直想把她定調成單純『愛玩的小朋友』，企圖切割，但如果這個經手核心金流的關鍵人物真的回來交代實情，阿北這下恐怕真的要睡不著覺了」、「土城的選擇柯文哲」。

許多網友看到PO文後留言表達不同看法，有人說「希望她能好好現身別被滅口了」、「杜聰明的不肖子孫」、「她回不回來，對柯文哲的案件而言，已經不是那麼重要了。和她自己的未來，和被藏起來的贓款有關而已」、「應該串證完了啦，愛玩的小女孩」。

另，針對「鏡週刊」的爆料，柯文哲說，過年期間他不要講壞話，希望「鏡週刊」在新的一年要「改過自新，重新做人」，在2025年台北地檢署少數幾個檢察官勾結「鏡週刊」，淪為民進黨的打手，這就是全民的普遍印象，他希望「鏡週刊」在新年可以改過自新。

「橘子」許芷瑜通緝犯資料明細。（圖擷自法務部調查局官網）

