北市古亭花海盛放結合動漫文化 蔣萬安化身1日Coser攝影師

蔣萬安化身1日攝影師拍攝Coser。（記者方賓照攝）

今（14日）春節連假開跑，台北市古亭河濱公園花海也盛放中，台北市水利工程處今也邀請國內高人氣Cosplayer——Chihiro千尋、Genko玄子、Tsun越尊等宣傳；台北市長蔣萬安則化身「一日攝影師」，順便特訓拍照技巧。

蔣萬安今天首度挑戰一日攝影師，在專業攝影師指導下掌鏡，為Coser們捕捉花海中的最美瞬間，展現有別於以往的「暖男視角」，更在拍攝前與Coser們比出愛心手勢，向市民祝賀情人節、新春快樂。他笑說，剛好今天情人節，今天就是特別來訓練一下，平常自己都拍三寶比較多，怎麼拍怎麼好看，當然太太也是怎麼拍怎麼漂亮。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安今一身專業攝影裝備，包含攝影背心、單眼相機，專注聽攝影師講解光圈、構圖與採光技巧等。今日現身的Coser陣容堅強，包含以《葬送的芙莉蓮》芙莉蓮一角廣受粉絲喜愛的Genko玄子、詮釋《燕雲十六聲》曹敬觀音的Chihiro千尋，以及扮演同作休塔爾克的Tsun越尊等，皆以精緻服裝與專業肢體語言重現角色神韻。

蔣萬安說，古亭花海是台北市推動水岸休憩空間的重要成果，今年特別以年輕族群喜愛的動漫文化為包裝，希望透過更多不同的族群視角，讓更多人看見河濱公園的美麗景致。

水利處表示，今年古亭花海以粉紫色系為主視覺，醉蝶花與維多利亞鼠尾草交織出如夢似幻的紫色波浪，成為攝影愛好者與社群使用者的絕佳背景。水利處規劃「初春限定拍攝點」，邀請所有愛好攝影以及市民大小朋友，一同來古亭花海走春拍照打卡，為2026開春留下最繽紛的畫面。

蔣萬安化身1日攝影師拍攝Coser。（記者方賓照攝）

蔣萬安化身1日攝影師拍攝Coser。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法