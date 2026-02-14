為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    酸爆李貞秀「授權陸委會」 林楚茵情人節po梁文傑合照「授權放閃」

    2026/02/14 16:09 即時新聞／綜合報導
    針對李貞秀宣稱，她公開授權陸委會全權代為辦理行政院要求的「陸配放棄國籍事宜」，不少網友紛紛用「我授權…」來造句狠酸李貞秀。林楚茵則是曬出與梁文傑的夫妻合照直言「今天授權放閃」。（圖擷自臉書）

    針對李貞秀宣稱，她公開授權陸委會全權代為辦理行政院要求的「陸配放棄國籍事宜」，不少網友紛紛用「我授權…」來造句狠酸李貞秀。林楚茵則是曬出與梁文傑的夫妻合照直言「今天授權放閃」。（圖擷自臉書）

    民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議近日持續延燒，她昨（13）日於陸委會前開記者會稱1999年已註銷在中國湖南的戶籍，並宣稱「授權陸委會」全權代為辦理陸配放棄國籍的事宜，引發外界質疑，不少網友甚至紛紛用「我授權……」來造句狠酸李貞秀。民進黨立委林楚茵則是曬出與陸委會副主委梁文傑的夫妻合照直言「今天授權放閃」，讓網友狂刷一排「情人節快樂」。

    針對李貞秀宣稱，她「公開授權陸委會」全權代為辦理行政院要求的「陸配放棄國籍事宜」，期盼所有紛擾到她為止。網友紛紛在社群「照樣造句」狂酸「我授權內政部將她驅逐出境」、「授權立法院解職李貞秀」、「授權政府取消李貞秀台灣身分證」，還有網友稱「我授權民眾黨立刻原地解散」。

    林楚茵則在臉書貼出與梁文傑同框的合照，並稱「今天授權『放閃』！適逢西洋情人節！楚茵 & 梁副發言人用這張合體照，感謝大家滿滿愛的支持」。她也祝福民眾「不論有情人或單身，祝大家馬年幸福滿滿」。

    在發文底下網友紛紛祝他們「情人節快樂」，並大讚「謝謝你們夫妻一起守護台灣」、「台灣人之福」、「超閃！」、「真的很適配」，有網友更稱「我們授權美麗的楚茵立委為我們獻上愛的親親」、「為什麼以前都沒發覺梁文傑這麼帥？還覺得林楚茵怎麼會喜歡他？現在才發覺， 梁副是靠內在的； 林委員有眼光！」

    圖
    圖 圖 圖
