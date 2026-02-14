內政部：過半受租金補貼家戶 房租負擔減逾4成

內政部指出，「300億元中央擴大租金補貼」專案有效減輕民眾租屋負擔。（資料照，新北市城鄉發展局提供）

內政部今天指出，自民國111年7月實施「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至去年9月底止，掌握租金補貼有效租約已達71.7萬餘件，租金補貼金額占租金比率的中位數為42.4%，代表有一半以上受補貼家戶，房租負擔直接省下超過4成。

內政部今天發布新聞稿指出，為落實對全國租屋族群的照顧，於111年7月正式實施「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至114年9月底止，掌握租金補貼有效租約已達71.7萬餘件，較113年3月底增加23.9萬件，成長率50.1%，並針對單身青年、新婚、育有未成年子女、社會弱勢及經濟弱勢戶加碼補貼，有效減輕民眾租屋負擔。

內政部指出，租金補貼申請者以女性承租人占55%較多。年齡部分，以未滿25歲族群占28.6%、25至34歲占23.9%，及35至44歲占16.3%為多數；婚姻狀況則以未婚者占53.3%居多，其中未婚者普遍偏好「分租套（雅）房」，占65.1%，而有偶者因需較大空間，多承租「整戶（層）」房型，占81.9%。

內政部另指出，補貼金額占租金比率的中位數為42.4%，代表有一半以上受補貼家戶，房租負擔直接省下超過4成，並對經濟弱勢戶、社會弱勢戶及單身青年加碼照顧，分別讓房租負擔減輕7成、近5成及近4成，有效減輕弱勢民眾及單身青年負擔。

內政部表示，除有效減輕民眾負擔外，將持續擴大租金補貼效益，定期發布租金統計，讓租金補貼契約的租金資訊，成為民眾租屋時的參考。

