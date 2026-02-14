為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍台中市長提名傳鄭麗文「隔江打盧」 盧秀燕駁：與鄭主席情同姊妹

    2026/02/14 12:37 記者許國楨／台中報導
    春節年假第一天，盧秀燕慰問清潔人員辛勞。（圖由民眾提供）

    春節年假第一天，盧秀燕慰問清潔人員辛勞。（圖由民眾提供）

    藍營台中市長提名協調話題持續延燒，外界盛傳黨中央藉提名紛爭「隔江打盧」，將壓力轉嫁地方，引發政治揣測，市長盧秀燕今（14）日面對詢問語氣堅定，直接回應「不會」，並強調自己與黨主席鄭麗文關係「情同姊妹」，彼此有商有量、互相尊重，外界不必見縫插針。

    國民黨台中市長提名遲未定案，近日由中國國民黨中央出面協調，促成江啟臣與楊瓊瓔兩陣營就民調機制取得共識，確定3月進行全民調，並由3家民調機構執行，儘管協調已有結果，過程中仍傳出角力與權力運作的各種說法，甚至有評論指稱黨主席鄭麗文藉協調「隔江打盧」，讓地方承擔壓力。

    對此，盧秀燕今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞時，明確否認相關揣測表示，與黨主席之間始終維持充分溝通，重大決策皆彼此商量，關係建立在信任與尊重之上，外界不需過度解讀政治互動，更不必刻意製造對立。

    江楊3月全民調 盧秀燕：相信不會網內互打

    被問到若不是她出手協調，台中市長提名恐延至5月底？盧秀燕未否認，表示有結果最重要，昨天的確協調成功，2人認真優質的候選人同意3月份舉辦全民調，現在就是他們初選最後衝刺階段，且他們都是非常優質成熟有實力的政治，相信在初選中會保持君子之爭，不會「網內互打」，奠定未來勝選的基礎。

