    黃國昌板橋拜票再被嗆「超速仔」 尬笑畫面曝光 網諷過街老鼠

    2026/02/14 13:02 即時新聞／綜合報導
    今上午黃國昌與白營市議員參選人一同到板橋出席活動，過程中又再度被多位民眾嗆聲「超速仔」，直播畫面被網友轉貼到threads上，引發網友嘲諷「過街老鼠」、「真的活該被嗆」。（圖擷自YouTube）

    今上午黃國昌與白營市議員參選人一同到板橋出席活動，過程中又再度被多位民眾嗆聲「超速仔」，直播畫面被網友轉貼到threads上，引發網友嘲諷「過街老鼠」、「真的活該被嗆」。（圖擷自YouTube）

    新北市長選戰逐步升溫，民眾黨主席黃國昌近日持續到地方掃街造勢，卻屢屢遭到民眾痛罵嗆聲，今上午黃國昌與白營市議員參選人一同到板橋出席活動，過程中又再度被多位民眾嗆聲「超速仔」，直播畫面被網友轉貼到threads上，引發網友嘲諷「過街老鼠」、「真的活該被嗆」。

    黃國昌自宣布投入參選新北市長選戰後，在掃街拜票時常常被民眾當面嗆聲，包含在新店、汐止都遇到民眾或是攤商對他開罵，今上午黃國昌與爭取連任的市議員陳世軒，以及其他3名市議員參選人一同到板橋拜票，但就在與現場民眾合照的過程中，直播影片又再度拍到有民眾連番嗆他「超速仔」，黃國昌與其他白營人員一度轉頭看是誰，但隨即又回頭繼續尬笑，場面好不尷尬。

    這段畫面也被轉貼到threads上，網友紛紛留言酸「真的每天被嗆耶，有夠下係下井」、「笑死，嗆臭俗仔是什麼全民運動？」、「不是剛好一起來！是有在關注政治的人99%都想罵他一聲臭俗辣」、「在立法院高高在上、不可一世，進到民間才知道自己其實臭不可聞」、「自己的國蔥自己嗆」、「黃國昌在挑戰新北市全區走透透都有超速仔嗆聲如影隨行的副本」、「想看黃國長達成被全新北市嗆臭俗辣的成就」，有網友更諷刺「請各位新北市民一定要唯一支持黃國昌，全力票投蘇巧慧」。

