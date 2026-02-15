籲中央發揮執行力和溝通力 陳亭妃：政策是最好選戰武器

面對2026年的選戰，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃表示，政策永遠就是最好的選戰武器。（資料照）

面對2026年選戰，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃表示，政策永遠就是最好的選戰武器，而執政團隊最重要的是執行力和溝通力，好的政策一定要讓人民看得到、感受得到。她也期待行政院長卓榮泰和內閣團隊，持續把重心放在人民最在意的事情上，像是經濟穩定、青年就業、育兒支持，以及地方建設的落實。

陳亭妃強調，民眾其實很簡單，就是希望生活過得更安心、有感覺，政府要做的就是把政策做實在、把成果講清楚。中央和地方如能更緊密合作，把資源真正帶到基層，用具體改變回應民眾需求，這本身就是對選戰最好的加分。與其過度包裝，不如把事情做好，讓人民自然給出肯定。

陳亭妃說，台美關稅協定正式簽署，對南部的傳產業者來說真的有感，甚至因為日韓和我們稅率一樣，我們反而變得有競爭力。

陳亭妃表示，她在台南拜訪業者的時候，業者都對她說，去年台灣經濟成長這麼好，可是傳產因為關稅真的過的很辛苦，業者都拜託她立法院千萬要快速通過關稅協定，不然他們看南韓又被提高稅率心裡也很慌。

至於選戰，陳亭妃認為，可以趁此機會，回顧賴總統施政近兩年來有什麼成果，救災、振興，甚至預防災害上做了哪些努力，提出哪些工程計劃，都是需要讓大家清楚的。也許執政團隊可以有一本視覺化的施政成果報告小冊子，發給鄉親，讓他們知道賴政府做了什麼努力。

