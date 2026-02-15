執政團隊備戰 中市長選將何欣純盼中央推動有感政策

民進黨台中市長參選人、立委何欣純日前到北屯市場拜票、發春聯。（資料照）

對於2026選戰，執政團隊已進入選戰模式，民進黨台中市長參選人、立委何欣純期盼，中央推動有感政策，而賴總統、行政院卓榮泰應多下鄉，直接向人民報告政府的政策作為。不過，她也憂心藍白阻擋今年度中央政府總預算案，讓中央政策難以推動。

何欣純指出，她非常重視、更堅持政府推動政策要有溫度，溫度著重於人與人之間的互動聯繫，能夠了解民眾實際生活遇到的問題，政府透過政策協助處理，要方方面面全盤配套，而不是單一機械式的思考模式，因為我們要服務的是廣大的民眾。

何欣純說，台灣所有民眾需求，都應顧及完整，尤其婦幼、青年、學生、農民、勞工、產業、銀髮長者等，都是政府完善照顧的一環，政策當中不只給予津貼、更給予民眾更多選擇的彈性，讓民眾「實用」、「有感」。

何欣純指出，若中央執政讓人民感受到誠意、效率、有感，一定能帶動選情，這個邏輯很清楚。政策順利推動，人民才能享有政策紅利，有賴中央與地方密切合作。不過，每個政策都需要政府經費預算來支持，但今年度的中央政府總預算案，至今還沒在立法院實質審查、連討論的機會都沒有，預算不審、沒通過，中央要怎麼補助地方各種建設、照顧民眾的需求呢？

何欣純強調，國家發展，從來不分黨派、沒有顏色，民生經濟最優先，她呼籲在野政黨，攸關民生經濟、國家安全、產業競爭的總預算案、國防韌性特別條例、以及台美關稅協議等，都能儘速在國會通過。

