民調角力風波延燒！被指涉逼江啟臣妥協 楊瓊瓔怒發3聲明反擊

被指涉逼江啟臣妥協，楊瓊瓔今天怒發3聲明反擊。（資料照，記者張軒哲攝）

國民黨台中市長提名協調風波持續延燒，黨中央昨天邀集立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調，雙方確定3月民調，卻有報導指楊陣營公開宣傳民調期程，逼江啟臣妥協，楊瓊瓔今（14）日怒發3聲明，痛批該報導內容失實扭曲，更強調台中不能再被內耗，國民黨更不應在不實報導中被撕裂，而江啟臣今天上午到台中市第三公有零售市場向民眾及攤商拜年並發春聯，被問及此議題時沒有回應。

楊瓊瓔今天表示，報導聲稱國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華出席協調會，但實際上對方根本未到場，與會名單都能誤植，足以令人質疑整篇內容查證是否嚴謹，若連人員出席都寫錯，其餘「內幕」可信度自然大打折扣。

請繼續往下閱讀...

第二點聲明則針對「協調破局就直接初選」的說法，楊表示「這並非我方立場」，實際情況是江陣營幕僚堅持推翻既有共識，要求重新擇期、重談民調機構及時間，導致協調內容一再回到原點，進程無法向前，黨中央提名協調小組才提醒，若持續拖延將影響整體時程，不排除回歸初選機制。

楊瓊瓔表示，在此情況下，他們僅表達「尊重黨中央決定」，從未主動提出，也未強迫要求「直接初選」，然而，相關報導卻刻意顛倒因果，將責任全數推諉於他們，甚至指稱幕僚「嗆聲」，將她描繪成刁難、固執、不肯協調的一方，這樣的描述，不只是偏頗，而是對事實的嚴重扭曲。

第三，這根本不是所謂「內幕揭露」，而是錯誤事實的堆疊與抹黑，媒體可以有立場、有評論，但不能捏造事實、顛倒黑白，將她一貫尊重制度、配合協調的態度，刻意包裝成「強硬逼迫」、「拒絕協調」，並對她的幕僚進行人格化攻擊，已對她本人之名譽與政治人格造成實質傷害。

楊瓊瓔表示，要求相關媒體立即更正或下架錯誤百出的不實報導，還原完整、真實的協調過程。若未獲合理更正與公開說明，將不排除依法提告，以正視聽，她一再強調，台中不能再被內耗，國民黨更不應在不實報導中被撕裂。但團結，從來不該建立在扭曲事實、抹黑他人的基礎之上。

江啟臣今天上午到台中市第三公有零售市場發春聯，對此議題沒有回應。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法