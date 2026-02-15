為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中央政績牽動地方選情 賴瑞隆憂詐騙及認知作戰

    2026/02/15 08:05 記者鍾麗華／台北報導
    民進黨中央執政政績，攸關今年底地方選情，民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆提醒，詐騙及認知作戰層出不窮，政府應該謹慎面對。（資料照）

    民進黨中央執政政績，攸關今年底地方選情，民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆提醒，詐騙及認知作戰層出不窮，政府應該謹慎面對。（資料照）

    民進黨中央執政政績，攸關今年底地方選情，民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆提醒，詐騙及認知作戰層出不窮，政府應該謹慎面對境外勢力的侵擾，避免影響台灣選舉。而詐騙受理數雖減超過30%，但仍有人受到詐騙之苦，詐騙手法日新月異，行政院的因應也要隨時跟進。

    賴瑞隆說，賴清德總統就任後，積極推動對國內外至關重要的政策，最新民調更顯示賴總統滿意度達45.5%，但由於藍白在立法院對許多國家重要政策的進程有多項阻擋，這也造成賴政府在推動政策上的困難。

    賴瑞隆指出，近年來各國一致認為，台海和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，然而國家自主防衛能力就是國家安定重要指標。行政院提出的「國防特別預算條例草案」應加速來推動，但這項特別預算卻仍在立法院無法審查，呼籲在野黨應該以國家安全為重，唯有展現自我防衛的決心，才能確保台灣安全。

    賴瑞隆說明，現今民眾多仰賴網路吸收資訊，詐騙及認知作戰的事件層出不窮，這不只是台灣的問題，幾乎是每個國家面臨的重要工作。過去一年來，賴政府非常重視打詐，也積極宣導，詐騙受理數雖減少超過30%，但仍有人受詐騙之苦。打詐沒有一刻可以鬆懈，詐騙手法日新月異，行政院也要隨時跟進因應，讓詐騙無利可圖，從台灣消失。

    此外，賴瑞隆強調，許多國際研究都警告，台灣是認知作戰最嚴重的國家，尤其到選舉更加嚴重，2026年是台灣地方大選重要的一年，除養成人民思辨的能力外，政府更應該謹慎面對境外勢力的侵擾，避免影響台灣選舉，讓台灣選舉可以理性討論政策、競爭願景，促進城市乃至於國家的進步發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播