中央政績牽動地方選情 賴瑞隆憂詐騙及認知作戰

民進黨中央執政政績，攸關今年底地方選情，民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆提醒，詐騙及認知作戰層出不窮，政府應該謹慎面對。（資料照）

民進黨中央執政政績，攸關今年底地方選情，民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆提醒，詐騙及認知作戰層出不窮，政府應該謹慎面對境外勢力的侵擾，避免影響台灣選舉。而詐騙受理數雖減超過30%，但仍有人受到詐騙之苦，詐騙手法日新月異，行政院的因應也要隨時跟進。

賴瑞隆說，賴清德總統就任後，積極推動對國內外至關重要的政策，最新民調更顯示賴總統滿意度達45.5%，但由於藍白在立法院對許多國家重要政策的進程有多項阻擋，這也造成賴政府在推動政策上的困難。

賴瑞隆指出，近年來各國一致認為，台海和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，然而國家自主防衛能力就是國家安定重要指標。行政院提出的「國防特別預算條例草案」應加速來推動，但這項特別預算卻仍在立法院無法審查，呼籲在野黨應該以國家安全為重，唯有展現自我防衛的決心，才能確保台灣安全。

賴瑞隆說明，現今民眾多仰賴網路吸收資訊，詐騙及認知作戰的事件層出不窮，這不只是台灣的問題，幾乎是每個國家面臨的重要工作。過去一年來，賴政府非常重視打詐，也積極宣導，詐騙受理數雖減少超過30%，但仍有人受詐騙之苦。打詐沒有一刻可以鬆懈，詐騙手法日新月異，行政院也要隨時跟進因應，讓詐騙無利可圖，從台灣消失。

此外，賴瑞隆強調，許多國際研究都警告，台灣是認知作戰最嚴重的國家，尤其到選舉更加嚴重，2026年是台灣地方大選重要的一年，除養成人民思辨的能力外，政府更應該謹慎面對境外勢力的侵擾，避免影響台灣選舉，讓台灣選舉可以理性討論政策、競爭願景，促進城市乃至於國家的進步發展。

