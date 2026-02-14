春節連假首日 黃偉哲發紅包巧遇謝龍介

台南市長黃偉哲在高鐵站發放紅包，巧遇國民黨不分區立委謝龍介。（記者吳俊鋒攝）

今天是農曆春節連續假期首日，初步估計台南雙鐵約10萬人返鄉，市長黃偉哲今天到站區發放紅包，為民眾賀歲，巧遇國民黨不分區立委謝龍介，雙方互相祝福，場面歡樂。

黃偉哲今天上午到高鐵台南站發放「金馬伍吉」的紅包、春聯，向返鄉市民與造訪遊客拜年，期盼每個人都現在有錢，新的一年諸事順利、發大財。

黃偉哲一路從大廳發放到2樓票匣口，受到民眾簇擁，爭相領取，氣氛熱烈，有些外籍旅客對於台灣年節特有的紅包、春聯，感到很新奇。

黃偉哲說，今天為年假首日，也是西洋情人節，無論返鄉或出遊，希望大家都有快樂、美好的旅程，農曆新春期間，一切順利、平安，到時候也不要忘了來看台灣國際蘭展。

黃偉哲表示，台南美食小吃與歷史景點等深受遊客喜愛，年假時人潮眾多，建議多加利用大眾運輸與接駁轉乘，選擇公車、鐵馬或步行的方式漫遊市區每個角落的風景，減少壅塞，且低碳、健康，切身感受獨有的城市風貌與文化魅力。

市府交通局長王銘德指出，高鐵、台鐵於連假期間都加開班次，今天有購票的到站旅客就超過9萬人，實際數目應該更多，國道客運也推估增加25%。

王銘德提到，春節期間將與雙鐡、國道客運保持密切聯繫，掌握長途人流移動的情形，全力因應。

昨天的年假前最後上班日，市區8小時交通量約16萬車次，略較去年增加9%；大台南公車運量計約3.3萬人次，略較去年增加3%。

台南市長黃偉哲在高鐵站發放紅包，向民眾拜年。（記者吳俊鋒攝）

台南市長黃偉哲在高鐵站發放紅包，與民眾自拍合影。（記者吳俊鋒攝）

