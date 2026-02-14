為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    影片曝光！ 黃國昌拜票遇男子哭求 「找不到時代力量那個、拜託你找回良心」

    2026/02/14 12:28 即時新聞／綜合報導
    有民眾對著黃國昌說「好幾年前認識一個我很喜歡的老師，我找不到他，可不可以幫我找到，是時代力量那個。」、「我希望你可以找回良心。」黃國昌則尷尬回應，歡迎隨時來他的競選總部找他。（圖擷取自Mr.柯學先生 臉書）

    民眾黨主席黃國昌備戰新北市長選戰，常常有民眾在他掃街拜票的過程中當面嗆聲。黃國昌在板橋花市拜票與民眾合照時，有民眾對著黃國昌說「好幾年前認識一個我很喜歡的老師，我找不到他，可不可以幫我找到，是時代力量那個。」、「我希望你可以找回良心。」黃國昌則尷尬回應，歡迎隨時來他的競選總部找他。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」擷取黃國昌YouTube直播頻道的段落，影片中有1名戴著帽子的民眾在與黃國昌合照前對著黃國昌說「好幾年前認識一個我很喜歡的老師，我找不到他，可不可以幫我找到，是時代力量那個。」黃國昌回應「歡迎你，歡迎你，隨時到競選總部來找我，真的謝謝你。」該男子回應「我希望你可以找回良心。」

    網友們看到貼文後紛紛表示「哈哈，那個時代力量的已死了啦還找」、「情何以堪？不勝唏噓啊！」、「找不到了，他良心早被啃了」、「很多人應該跟這個選民一樣頗傷心的」、「最狠的嗆聲往往都是以支持者的姿勢出現」。

    https://www.youtube.com/live/WXk-Wg-igqs?si=Bf5wySCjdRzo6_lg&t=1443

    熱門推播