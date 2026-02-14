談李貞秀國籍爭議 黃國昌：強迫個人完成政府做不到的事強人所難

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（14）日在拜票行程中受訪。（記者黃子暘攝）

民眾黨不分區立委李貞秀昨提出除籍證明書，因時間點等問題，大陸委員會副主委梁文傑表示不予採信。民眾黨新北市長參選人黃國昌今（14）日在拜票行程中受訪，又點名總統賴清德；他說，民進黨政府在前總統蔡英文時期就無此問題，賴清德政府就180度轉變，且李貞秀案的困難是對方（中國）根本就不受理，「如果說連政府自己都做不到的事情，然後要強迫一個人去完成這種客觀上面根本不可能完成的任務，我覺得是強人所難啊」。

黃國昌指出，台灣法律應有一致性，不要「初一十五不一樣」，蔡英文、前陸委會主委邱太三任內就沒這問題，賴清德政府就突然180度轉變，對法律的解釋、適用跟過去完全不同，讓人無所適從。

請繼續往下閱讀...

「如果說連政府自己都做不到的事情，然後要強迫一個人去完成，這種客觀上面根本不可能完成的任務我覺得是強人所難啊」，黃國昌表示，李貞秀已經宣示效忠中華民國及中華民國憲法，也明確提出要除去中華人民共和國國籍申請文件，「那現在實際上面的困難是對方根本就不受理」，如果連陸委會、海峽交流基金會這種扮演兩岸人民溝通、傳遞文書的重要管道都做不到，要怎樣強人所難？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法