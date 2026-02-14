為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    談李貞秀國籍爭議 黃國昌：強迫個人完成政府做不到的事強人所難

    2026/02/14 11:08 記者黃子暘／新北報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌今（14）日在拜票行程中受訪。（記者黃子暘攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今（14）日在拜票行程中受訪。（記者黃子暘攝）

    民眾黨不分區立委李貞秀昨提出除籍證明書，因時間點等問題，大陸委員會副主委梁文傑表示不予採信。民眾黨新北市長參選人黃國昌今（14）日在拜票行程中受訪，又點名總統賴清德；他說，民進黨政府在前總統蔡英文時期就無此問題，賴清德政府就180度轉變，且李貞秀案的困難是對方（中國）根本就不受理，「如果說連政府自己都做不到的事情，然後要強迫一個人去完成這種客觀上面根本不可能完成的任務，我覺得是強人所難啊」。

    黃國昌指出，台灣法律應有一致性，不要「初一十五不一樣」，蔡英文、前陸委會主委邱太三任內就沒這問題，賴清德政府就突然180度轉變，對法律的解釋、適用跟過去完全不同，讓人無所適從。

    「如果說連政府自己都做不到的事情，然後要強迫一個人去完成，這種客觀上面根本不可能完成的任務我覺得是強人所難啊」，黃國昌表示，李貞秀已經宣示效忠中華民國及中華民國憲法，也明確提出要除去中華人民共和國國籍申請文件，「那現在實際上面的困難是對方根本就不受理」，如果連陸委會、海峽交流基金會這種扮演兩岸人民溝通、傳遞文書的重要管道都做不到，要怎樣強人所難？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播