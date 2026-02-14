「橘子」被爆過年返台交手機紀錄 柯文哲嗆：「鏡週刊」新年要重新做人

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）率北市議員參選人14日圓山捷運站出口發春聯，會前受訪。（記者塗建榮攝）

前民眾黨主席柯文哲今天上午在妻子陳佩琪、民眾黨台北市公職人員與議員參選人陪同下，到台北市圓山捷運站一號出口發送春聯、紅包與發財金。針對「鏡週刊」記者爆料，柯文哲的幕僚「橘子」目前在香港，過年期間可能返台，而且有交出過去柯文哲會見對象記錄的手機，他反嗆說，希望「鏡週刊」在新年要「改過自新，重新做人！」

對於媒體關切柯文哲今天偕同妻子陳佩琪現身，是否稍後要一起去約會？柯文哲則說，今天是「西洋情人節」，他帶陳佩琪一起出來，是為了避免陳佩琪在家中寫臉書，「帶她去哪裡不重要，重點是不要待在電腦桌前面。」他並祝福大家新的一年馬上幸福、馬上快樂。

有關「鏡週刊」的爆料，柯文哲說，過年期間他不要講壞話，希望「鏡週刊」在新的一年要「改過自新，重新做人」，在2025年台北地檢署少數幾個檢察官勾結「鏡週刊」，淪為民進黨的打手，這就是全民的普遍印象，他希望「鏡週刊」在新年可以改過自新。

