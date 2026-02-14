為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    管碧玲連3年為海巡做年菜 感謝春節衛疆不打烊

    2026/02/14 12:07 中央社
    海委會主委管碧玲（中）與海巡署長張忠龍（左一）、艦隊分署長黃宣凱（右一）登長濱艦製作年菜，慰勞海巡基層。（海委會提供）

    除夕將至，海委會主委管碧玲率海巡署長張忠龍、艦隊分署長黃宣凱登上長濱艦，親手製作年菜慰勞海巡基層。這也是她連續3年為海巡人員下廚料理，用媽媽的愛感謝海巡守護國家。

    春節除夕圍爐將至，海洋委員會主委管碧玲昨天與海巡署長張忠龍、艦隊分署長黃宣凱，3人同登長濱艦親手製作年菜慰勞海巡基層，這也是她連續3年為海巡人員親自下廚料理。她堅持獅子頭要純手工揉捏出筋，加入大量蔬菜烹煮，滿滿的疼惜與關懷入味，用媽媽的愛，謝謝海巡守護國家。

    繼龍年春節前到桃園二三岸巡隊烹飪紅燒獅子頭、蛇年到新北第二一岸巡中隊製作黃金蛋捲，管碧玲馬年擴大陣容，全副圍裙、帽套親手料理清燉獅子頭、炸年糕與水餃，為年節期間仍需值勤長濱艦人員準備年菜。她也頒發加菜金給所有年節出勤的海巡艦艇人員，預祝全體海巡人員新年快樂。

    管碧玲表示，海巡春節期間捍衛海疆不打烊，過去一年海巡成功救援約600人，其中包含上百名外籍人士。在治安維護方面，全年查獲毒品等不法物資達13噸，並持續強化海上查緝作為，展現守護國家安全的專業與韌性。海巡比陸域警察更辛苦的是，必須在遼闊海域及岸際工作，環境更加艱困，因此在全國人民團圓圍爐年節，不能忘記堅守崗位的海巡弟兄姐妹。

    管碧玲今年再度拿出招牌料理清燉獅子頭，她提示3大秘訣，絞肉先以蔥薑水攪拌，這是肉丸子軟嫩口感的第一關鍵；第二秘訣是堅持純手工揉捏出筋，並裹上一層太白粉水，讓獅子頭鎖住肉汁與定型；第三招則是下鍋煮滾後立即撈出，一定要加入大量白菜、紅蘿蔔完整包覆。滷40分鐘顆顆飽滿、吸飽湯汁的獅子頭才能正式上桌。

    長濱艦長梁乃文表示，在海上能吃到管碧玲與長官們的親手料理，感到非常溫暖，有媽媽、爸爸的味道。艦上大副林政佑分享，弟兄們光是在滷製過程就已食指大動，開蓋後香氣四溢的獅子頭馬上被分食一空，甚至連滷白菜湯底都沒剩下，「管媽招牌拿手菜果然有一套」。

    管碧玲今年再度拿出招牌料理清燉獅子頭。（海委會提供）

    海委會主委管碧玲致贈加菜金給長濱艦梁乃文艦長。（海委會提供）

