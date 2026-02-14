李貞秀雙重國籍爭議 柯文哲批陸委會「刁難」

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍爭議，民眾黨創黨主席柯文哲今受訪批評陸委會「刁難」，如果政府一開始就說陸配不能從政，民眾黨就不會提名李貞秀。（記者塗建榮攝）

針對民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍爭議持續未解，前民眾黨主席柯文哲今天上午在台北市圓山捷運站一號出口發送春聯、紅包與發財金時受訪表示，有關陸委會不採信李貞秀所提除籍證明書，他認為不必在這個地方特別回答，因為李貞秀自己會去回答，而且應該會把證件直接拿出來，並抨擊陸委會就是在「刁難」，如果政府一開始就說陸配不能從政，民眾黨當初就不會提名李貞秀。

柯文哲強調，政府本來就應該替老百姓解決問題，陸委會要告訴大家，應該怎麼去做，最好把流程圖都寫出來，不然指導或協助大家辦程序。

隨後他話鋒一轉表示，「大家都曉得，這個就是刁難，程序沒有辦法辦嘛！」他還說，大家不要在過年期間討論這個問題，並奉勸政府認真做事情就好，「為何故意在小事情上這樣搞？不然一開始就說陸配不能從政，民眾黨當初就不要提名她（李貞秀），程序都走完了，現在才說不可以！」

此外，對於媒體詢問是否對民眾黨台北市選情有信心？柯文哲說，「當然有」，民眾黨在台北市6個選區，每一個選區只提名1位參選人，選票集中，而且參選人的條件都是菁英，標識清楚，很容易輔選，希望6個選區的民眾黨議員全部當選。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）率北市議員參選人14日圓山捷運站出口發春聯。（記者塗建榮攝）

