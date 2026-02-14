為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    偕子弟兵掃板橋花市獨不見陳彥廷 黃國昌：他需要一點時間準備

    2026/02/14 11:06 記者黃子暘／新北報導
    民眾黨籍參選人黃國昌今日陪同子弟兵前往板橋花市發放情人節小物並受訪。（記者黃子暘攝）

    民眾黨籍參選人黃國昌今日陪同子弟兵前往板橋花市發放情人節小物並受訪。（記者黃子暘攝）

    新北市長選戰開打，民眾黨籍參選人黃國昌今（14日）前往板橋花市發放情人節小物，席間受訪。素人陳彥廷爆冷打敗黃國昌子弟兵周曉芸、將獲民眾黨提名參選三重、蘆洲區新北市議員選舉，今日黃國昌攜爭取連任的市議員陳世軒、另外3名市議員參選人子弟兵拜票，唯獨不見陳彥廷身影；被問及此事，黃國昌讚陳彥廷靦腆、正直，也說陳彥廷認為自己需要一點時間準備。

    被問及陳彥廷一事，黃國昌說，陳昨天就有來找他、組織部等幹部商談蠻久，陳彥廷是「一個非常好的年輕人，大家也可以看得出來，他雖然有一點靦腆，但是非常的正直、非常的客氣、溫文爾雅」；黃指出，陳彥廷昨天表示希望再給他一點時間準備，黃國昌則認為陳彥廷接下來要面對高密度競選活動，心理建設與工作、生活現狀需要做些調整，希望大家再給他一點時間，也盼陳儘速準備好自己，能夠參加民眾黨的競選活動。

    另外，被問及如何看待國民黨籍對手、台北市副市長李四川胞弟爆發「環保蟑螂爭議」？黃國昌為李四川喊話，成年人為自己行為負責，勿因選舉過度渲染他人行為，李四川是「大家非常敬重的一位長輩」，在新北、高雄、台北市副手任內表現傑出受肯定，台灣民主選舉就事論事、提出政策願景爭取選民認同，因為選舉把家人事情拿來政治攻擊大可不必。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播