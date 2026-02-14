為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    卓榮泰盼台美關稅協定速審 促朝野合作回應社會期待

    2026/02/14 10:39 記者劉慶侯／台北報導
    行政院長卓榮泰14日前往消防署救災救護指揮中心，慰勉春節留守值勤人員。（記者叢昌瑾攝）

    春節連假首日，行政院長卓榮泰今（14日）上午前往消防署救災救護指揮中心慰勉春節留守值勤人員。其間，卓榮泰被問到關於台美對等貿易協定等相關問題時，他表示，行政院將在副院長鄭麗君返國後，於法定時間內、以最快速度把相關內容送交行政院與立法院審議。

    他同時也強調，全國國人都如此熱切期待一個穩定的對美關稅制度時，朝野更應同心協力，他也將再度向立法院長韓國瑜提出要求，希望國會理性審議、以順利推進，回應社會與產業界的高度期待。

    行政院長卓榮泰是今天上午8時30分，前往消防署救災救護指揮中心慰問留守人員，對堅守崗位落實「安全不打烊」的消防人員致上誠摯敬意。

    他表示，消防弟兄是守護國人生命財產安全的第一線基石，政府將從福利、人力、硬體與科技四大面向，全面作為消防同仁最強大的後盾。

    他說，政府規畫投入285億元經費，執行連續性計畫以精進消防體系，核心目標涵蓋五大面向，針對屋齡超過20年以上的辦公廳舍進行全面整修，改善人員工作與休息環境，確保其在疲憊後能獲得良好修復。

    卓榮泰表示，政府將在2028年前增補3000名消防人力，以達成更合理的勤務配置；全面更新消防車輛與現代化救援器材，積極導入紅外線熱顯像無人機、AI救災機器人及無人載具，利用科技取代人力進入高風險場域，降低第一線弟兄面臨的不必要風險。

    他表示，在精進待遇福利部分，已指示內政部檢討軍警消危險加給，承諾在年後研議提升消防人員危險津貼，讓警消待遇趨於一致。

    熱門推播