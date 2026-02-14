為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德滿意度短短5個月漲10％！ 黃暐瀚曝3大結論

    2026/02/14 10:43 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（資料照）

    去年大罷免大失敗後，總統賴清德與民進黨聲勢降至谷底。媒體人黃暐瀚引述幾份民調表示，短短5個月，賴清德的民調漲了10%；另外，去年一名藍委自費做民調，在國防預算議題上，有57%民眾贊成，今年更持續提高。黃暐瀚也綜合相關民調表示，結論很簡單，第一、賴清德民調持續上升。第二、破六成國人支持增加國防預算。第三、國人支持軍購，但擔心不能準時到貨。

    黃暐瀚昨日在臉書發文，引述媒體以及立委牛煦庭過去3個月自費做的兩次民調。他表示，2025年8月媒體民調中，賴清德滿意度28%，不滿意度55%；但在牛13日公布的民調中，滿意度已上升至38%，黃暐瀚說，很明顯的簡單結論就是「賴清德自大罷免之後，短短五個月，民調一路上升了10％」。

    另外，黃暐瀚指出，去年11月牛煦庭委員自費委託製作的民調中，有一題是「請問您贊不贊成政府增加國防預算，加強軍備？」結果57%贊成，35%不贊成。今年二月，支持度已經來到61%，不贊成為29%。本次民調新增「您支不支持8年1.25兆國防特別預算」，結果44%支持，45%不支持。另有56%擔心跟美國買武器，無法如期到貨。

    對此，黃暐瀚也做出三點結論：一、賴清德民調持續上升（38％滿意）。二、破六成國人支持增加國防預算。三、國人支持軍購，但擔心不能準時到貨。

