為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文將遭黨內逼宮？王瑞德稱：本土派大老秘密協議要推她

    2026/02/14 10:50 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（見圖）上任以來爭議不斷，親中言論備受外界質疑。名嘴王瑞德發文稱，「本土派一堆大老已在秘密基地完成協議，年底將逼宮並推出共同人選領導大局」，引發網友熱議。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文（見圖）上任以來爭議不斷，親中言論備受外界質疑。名嘴王瑞德發文稱，「本土派一堆大老已在秘密基地完成協議，年底將逼宮並推出共同人選領導大局」，引發網友熱議。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文上任以來爭議不斷，親中言論備受外界質疑。名嘴王瑞德發文稱，「本土派一堆大老已在秘密基地完成協議，年底將逼宮並推出共同人選領導大局」，引發網友熱議。

    王瑞德在threads發文稱，「我做了一個夢。因為不滿資歷能力不足的大姐頭，一天到晚只想和敵寨大檔頭眉來眼去，本土派一堆大老已在秘密基地完成協議，年底將逼宮並推出共同人選領導大局」。

    王瑞德還說，「是女的，但不姓盧」。

    該文發出後引發網友議論，紛紛留言「果然害金主賠錢是政治上最不能承受之重」、「可是…國民黨有哪一位女性不是跟中國眉來眼去的？」、「可是我希望大姐頭繼續在那邊佔著才能夠凸顯照妖鏡的重要」，細看留言有不少人都點名黃敏惠。

    也有網友直言，「問題是現在國會的藍委有人在聽主席的嗎？所以重點還是要把國會拿回來！」、「選舉金流如果由傅崐萁控制，推誰結果都一樣」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播