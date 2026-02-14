鄭麗文將遭黨內逼宮？王瑞德稱：本土派大老秘密協議要推她

國民黨主席鄭麗文（見圖）上任以來爭議不斷，親中言論備受外界質疑。名嘴王瑞德發文稱，「本土派一堆大老已在秘密基地完成協議，年底將逼宮並推出共同人選領導大局」，引發網友熱議。（資料照）

王瑞德在threads發文稱，「我做了一個夢。因為不滿資歷能力不足的大姐頭，一天到晚只想和敵寨大檔頭眉來眼去，本土派一堆大老已在秘密基地完成協議，年底將逼宮並推出共同人選領導大局」。

王瑞德還說，「是女的，但不姓盧」。

該文發出後引發網友議論，紛紛留言「果然害金主賠錢是政治上最不能承受之重」、「可是…國民黨有哪一位女性不是跟中國眉來眼去的？」、「可是我希望大姐頭繼續在那邊佔著才能夠凸顯照妖鏡的重要」，細看留言有不少人都點名黃敏惠。

也有網友直言，「問題是現在國會的藍委有人在聽主席的嗎？所以重點還是要把國會拿回來！」、「選舉金流如果由傅崐萁控制，推誰結果都一樣」

